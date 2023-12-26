В каких странах скрываются сбежавшие из Казахстана преступники, рассказали в ГП

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстан возвращено 100 подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе убийствах, изнасилованиях, создании финансовых пирамид, организованных преступных групп, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГП

С начала года уже задержаны 2552 преступника, среди них 30 обвиняемых в совершении убийств, 81 - грабежей, 15 – разбойных нападений, 384 – мошенничества, 82 – наркопреступления.

«Одним из ключевых факторов реализации принципа неотвратимости наказания за любые правонарушения, как главного признака построения Справедливого государства, является эффективный розыск граждан, скрывшихся от уголовного преследования», — подчеркнул Берик Асылов, открывая заседание Координационного совета по обеспечению законности и правопорядка.

Генпрокурор отметил, что в сфере розыска преступников достигнуты определенные результаты.

Так, в результате скоординированной деятельности и тесного взаимодействия с международными партнерами из иностранных юрисдикций возвращено более 100 подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе убийствах, изнасилованиях, создании финансовых пирамид, организованных преступных групп.

"Несмотря на отсутствие договоров о выдаче, в этом году удалось экстрадировать 7 разыскиваемых, в том числе из Германии, Камеруна, Польши и Швеции. Ведется работа по экстрадиции разыскиваемых из Аргентины, Бразилии, Германии, Грузии, Испании, ОАЭ, Польши, России, Сербии, Турции, Украины, Франции, Чехии и других стран" – добавил он.

Ранее по делу букмекерской конторы Olimp.kz еще один подозреваемый был экстрадирован в Казахстан.

Ранее Асылов заявлял, что на сегодня почти 1 трлн тенге активов возвращен государству.

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