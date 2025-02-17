В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане

Госуслуги
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Венера Баталова
корреспондент

На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей

Фото: Минтруда

По данным Минтруда, с начала года государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 170,8 тыс. человек на общую сумму 80,1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

В январе 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 33,7 тыс. человек на сумму 6 млрд тенге.

Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет получили 123 тыс. человек на сумму 3,6 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

- на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 149 416 тенге;

- на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

- на первого ребенка – 5,76 МРП или 22 648 тенге;

- на второго ребенка – 6,81 МРП или 26 777 тенге;

- на третьего ребенка – 7,85 МРП или 30 866 тенге;

- на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату с начала года получили 23,6 тыс. человек на общую сумму 33,3 млрд тенге, что на 4% больше суммы за аналогичный период 2024 года. Средний размер назначенной выплаты составил 1 714 618 тенге.

Также из ГФСС участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

В 2025 году данная выплата назначена 24,2 тыс. человек, ежемесячный средний размер выплаты составил 93 740 тенге. Выплата произведена на сумму 37,2 млрд тенге, что на 21% больше суммы за аналогичный период 2024 года, отметили в министерстве.

#дети #пособия #рождение #уход

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