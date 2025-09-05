Фото: акимат Карагандинской области

В Караганде построили современный автодром, который станет новым центром подготовки водителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Его главное отличие в том, что теперь будущие водители пассажирского транспорта смогут проходить обучение и аттестацию непосредственно в городе. Ранее для этого приходилось выезжать в столицу.

В перспективе на базе объекта планируется создание специализированного автоЦОНа. Тогда можно будет получать права не только категории D, но и всех других.

И весь процесс: от занятий в автошколе и практических тренировок до сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений — будет проходить в одном месте.

Новый автодром — единственный в стране, отвечающий всем современным стандартам безопасности и практического обучения. Его площадь составляет 12 677 квадратных метров.

Здесь уложено асфальтовое покрытие, установлены бордюры и дорожные знаки, нанесена разметка. Для экзаменационных испытаний предусмотрена специальная эстакада, которая позволит максимально приближенно оценить навыки кандидатов в водители.