В Казахстан все чаще едут отдыхать из Индии
Турпоток по сравнению с прошлым годом увеличился на 68%
В прошлом году в Казахстан приезжали более 146 тыс. индийцев, что подтверждает динамичный рост туристского потока из этой страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Kazakh Tourism
В этом году показатели еще выше: согласно данным цифровой туристской платформы Agoda, наблюдается рост поискового интереса к РК на 68% в текущий зимний сезон.
Едут в Казахстан из Индии преимущественно люди семейные, которых привлекают зимние активности и возможность отдыха на природе на фоне горных пейзажей.
Туристов из этой страны становится все больше из года в год: рост числа посетителей из Индии по сравнению с 2023 годом превысил 87%.