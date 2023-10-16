В Казахстане откроют Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике

Правительство РК подготовило проект постановления «О некоторых вопросах республиканской собственности», согласно которому будет создан центр олимпийской подготовки по легкой атлетике, передает корреспондент Кazpravda.kz
"Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки «Астана» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из него республиканского государственного казенного предприятия «Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.
В сравнительной таблице отмечается, что центр создан с целью подготовки национального олимпийского резерва в соответствии с мировой практикой.
Проект размещен для обсуждения на портале "Открытые НПА" до 30 октября.
Ранее сообщалось о завершении строительства олимпийского городка в Алматинской области.