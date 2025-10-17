В Казахстане ожидаются тёплые выходные
Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, мощный антициклон продолжает формировать погоду на большей части территории Казахстана, сохраняя погоду без осадков.
И хотя в северных регионах в ночные часы сохранятся отрицательные температуры воздуха, днем столбики термометров покажут 5-10 тепла.
Жителей же южных регионов продолжит радовать золотая осень, дневные температуры ожидаются 15-20 градусов тепла.
Только на северо-западе, а также в горных районах юго-востока Казахстана атмосферные фронтальные разделы вызовут осадки в виде дождя и снега.