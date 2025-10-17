Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, мощный антициклон продолжает формировать погоду на большей части территории Казахстана, сохраняя погоду без осадков.

И хотя в северных регионах в ночные часы сохранятся отрицательные температуры воздуха, днем столбики термометров покажут 5-10 тепла.

Жителей же южных регионов продолжит радовать золотая осень, дневные температуры ожидаются 15-20 градусов тепла.

Только на северо-западе, а также в горных районах юго-востока Казахстана атмосферные фронтальные разделы вызовут осадки в виде дождя и снега.