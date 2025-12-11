По итогам 10 месяцев 2025 года в стране зафиксировано 19 случаев ботулизма - это на 42% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Среди детей и подростков случаев заболевания не зарегистрировано. По данным опросов, большинство заболевших употребляли домашние консервированные продукты - особенно маринованные овощи и грибы. С наступлением сезона зимних заготовок риск возрастает.

В центре напоминают, что ботулизм - это опасное инфекционное заболевание, которое вызывается токсином бактерии Clostridium botulinum. Он не изменяет вкус, цвет или запах пищи, но может привести к тяжёлым последствиям, включая паралич дыхательных мышц и летальный исход.

Чтобы защитить себя и близких:

• Не ешьте заготовки с вздутыми крышками

• Не пробуйте подозрительный продукт «на вкус»

• Кипятите домашние заготовки 15–20 минут перед употреблением

• Не покупайте консервы с рук

• Храните открытые банки в холодильнике не более суток