Распоряжением Премьер-министра также предусмотрено создание региональных штабов в областях, городах Астана, Алматы и Шымкент

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на заседании Совета Безопасности, распоряжением Премьер-министра образован Республиканский штаб по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности под руководством Премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Заместителями руководителя определены заместитель Премьер-министра и министр внутренних дел.

Основными задачами штаба определены координация деятельности госорганов по противодействию наркомании и наркобизнесу, выработка эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер, совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В состав штаба вошли представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Национального Банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда ответственных министерств.