В Казахстане усилят ответственность за незаконное строительство на водных объектах

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Инициированные депутатами законодательные поправки позволят повысить ответственность за нарушения водного законодательства.



В частности, законом предусматривается ужесточение санкций за незаконный забор воды, строительство на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, нарушение условий и режима водопользования, изменение русел и границ водных объектов и другие нарушения.



Для своевременного выявления и устранения возможных аварий вследствие высокой изношенности гидротехнических сооружений вводится ответственность за непроведение или ненадлежащее проведение технического обследования, а также их эксплуатацию без декларации безопасности.



Также предложены поправки в части применения единообразной терминологии в двух кодексах по регулированию и использованию подземных водных ресурсов; снятия запрета на проведение операций по разведке и добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря; установления запрета на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря с учётом особого экологического статуса Приаралья.



Депутаты поддержали и дополнительно внесённые правительством поправки по разграничению полномочий между госорганами в части управления подземными водами. В частности, в целях реализации поручений главы государства о воссоздании Национальной гидрогеологической службы функции по ликвидации и консервации бесхозных самоизливающихся аварийных гидрогеологических скважин и проведению поисково-оценочных работ на подземные воды переданы в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации.