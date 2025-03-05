В Казахстане усилят ответственность за незаконное строительство на водных объектах

Мажилис,Водное хозяйство
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Депутаты Мажилиса приняли в двух чтениях закон с изменениями в Кодекс «О недрах и недропользовании» по вопросам охраны и использования водных ресурсов и сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инициированные депутатами законодательные поправки позволят повысить ответственность за нарушения водного законодательства.

В частности, законом предусматривается ужесточение санкций за незаконный забор воды, строительство на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, нарушение условий и режима водопользования, изменение русел и границ водных объектов и другие нарушения.

Для своевременного выявления и устранения возможных аварий вследствие высокой изношенности гидротехнических сооружений вводится ответственность за непроведение или ненадлежащее проведение технического обследования, а также их эксплуатацию без декларации безопасности.

Также предложены поправки в части применения единообразной терминологии в двух кодексах по регулированию и использованию подземных водных ресурсов; снятия запрета на проведение операций по разведке и добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря; установления запрета на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря с учётом особого экологического статуса Приаралья.

Депутаты поддержали и дополнительно внесённые правительством поправки по разграничению полномочий между госорганами в части управления подземными водами. В частности, в целях реализации поручений главы государства о воссоздании Национальной гидрогеологической службы функции по ликвидации и консервации бесхозных самоизливающихся аварийных гидрогеологических скважин и проведению поисково-оценочных работ на подземные воды переданы в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации.

#мажилис #законопроект #водные ресурсы

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