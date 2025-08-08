В Казахстане дан старт проекту по строительству АЭС

АЭС
338
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

10 августа в Казахстане будет отмечаться День строителя.  В канун этой даты состоялось историческое по своей значимости событие.

Фото автора

На юго-западном побережье озера Балхаш, в Алматинской области, близ села Улкен, на месте определенном для строительства АЭС прошла торжественная  церемония запуска работ по проекту строительства АЭС, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, глава компании "Росатом" Алексей Лихачёв и другие официальные лица.

В рамках церемонии прошли официальные выступления, а также состоялся запуск буровых работ с целью забора грунта и дальнейшей торжественной передачи капсулы российской стороне для проведения исследований, перед началом строительства АЭС.

Буровые работы забора грунта и его дальнейшее исследование планируется завершить в течение 18 месяцев. На этой основе будет сделано окончательное заключение по соответствии площадки для строительства АЭС. После этого будет подготовлена проектно-сметная документация и определена стоимость строительно-монтажных работ, проекта АЭС.

Ранее исследования грунта, когда в бытность СССР здесь планировали построить тепловую электростанцию, уже проводились – грунт приемлемый. Но, требования к размещению АЭС гораздо выше, и поэтому к исследованиям грунта повышенное внимание.

Ранее сообщалось, что компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане.

#Казахстан #АЭС

