В Конституции нужно закрепить нормы, реально защищающие творческую свободу – Мурат Абенов

Конституционная реформа
На первом заседании комиссии по Конституционной реформе депутат Мажилиса Мурат Абенов выступил с инициативой закрепить на конституционном уровне гарантии творческой свободы, свободы слова и защиты интеллектуальной собственности, передает Kazpravda.kz  

По его словам, развитие науки, культуры и инноваций напрямую зависит от наличия эффективных правовых и институциональных механизмов поддержки творческих и научных проектов.

Депутат отметил, что сегодня в обществе взвешенные и ответственные мнения нередко остаются без внимания, тогда как недостоверная информация распространяется быстрее, что негативно отражается на интеллектуальном потенциале государства.

«Сегодня мы сталкиваемся с одной важной проблемой. Мнения граждан, высказывающих полезные и ответственные суждения, иногда остаются незамеченными, а легкомысленные слова и ложная информация распространяются быстро. Поэтому в рамках Конституционной реформы необходимо не только провозгласить творческую свободу, но и закрепить нормы, которые реально ее защищают и поддерживают», — подчеркнул Мурат Абенов.

Он предложил конкретизировать в Конституции содержание свободы слова и творческой свободы, что, по его мнению, создаст правовую основу для открытой критики, выдвижения новых идей и формирования общественного мнения.

Кроме того, парламентарий считает необходимым усилить защиту прав интеллектуальной собственности и закрепить обязанность государства создавать условия для творческой и научной деятельности.

«Творческая свобода и защита интеллектуальной собственности должны стать ключевым элементом конституционной реформы. Этот вопрос касается не только правовой сферы, но и напрямую связан с интеллектуальной безопасностью и будущим страны», — отметил депутат.

По его словам, международный опыт показывает, что гарантии творческой свободы способствуют активному развитию науки, культуры и экономики.

 

