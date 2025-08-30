Труду людей этой мужественной и опасной профессии посвящена выставка в областном музее изобразительного искусства. Ей дали простое, но емкое название – «Шахтерские будни». В экспозиции представлено более 40 картин и скульптур, повествующих об истории горняцкого края и его героях.

– Символично, что почти 40 лет назад, когда создавался музей, одним из первых к нам попало полотно кисти старейшего карагандинского художника Гилярия Гилевского «Молодой шахтер», – отмечает главный хранитель областного музея изобразительного искусства Дамели Данкеева. – Каждый экспонат нашей выставки отражает взгляд мастера на характер горняка, его внутреннюю силу и особый внутренний мир. Скульп­туры передают энергию и мощь, живопись – атмосферу шахтерского края, а графика – лаконичность и выразительность линий.

По картинам, представленным на выставке «Шахтерские будни», можно изучать историю Карагандинского угольного бассейна. Вот с полотна Сейтмахана Калмаханова смотрит легендарный пастушок Аппак, держащий в руке, будто драгоценность, кусочек угля, найденный в норе сурка. Считается, что он жил в XIX веке и стал первооткрывателем залежей горючего камня в недрах Сарыарки.

Далее зрители видят индустриальные пейзажи. Художники Иван Зиньков, Владимир Беличенко, Валерий Шульга и Гилярий Гилевский изобразили копры, терриконики и шахты, которых давно нет на карте угольной Караганды.

Интересен акварельный портрет Героя Социалистического Труда Тусупа Кузембаева. Алматинский мастер Николай Крутильников изо­бразил горняка, который со­средоточенно смотрит на шахту, где проработал десятки лет. Эта картина создана не по госзаказу, что было обычным в советское время, а по велению души художника. Он был так впечатлен трудовым подвигом Тусупа Кузембаева, что приехал в Караганду запечатлеть образ первого казахского стахановца.

Центральное место в экспозиции занимает картина Вениамина Шамшина «Уголь», созданная в 1965 году. На ней запечатлены четыре шахтера, которые, отработав смену, выходят из забоя. По выражению черных от сажи лиц видно, что они устали, но при этом довольны своей работой. Горняки считают ее важной и почетной. А как иначе? Ведь на крепких плечах шахтеров до сих пор держится экономика индустриального региона.