В Кыргызстане создана комиссия по отбору нового гимна

Текст должен быть на чистом кыргызском языке и без иностранных слов, торжественный, отражающий историю страны и единство народа

Председатель Кабмина Адылбек Касымалиев распорядился создать новый гимн. Об этом сообщили в аппарате правительства КР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kg

Для отбора лучших решений создана межведомственная комиссия во главе с государственным секретарем Арсланом Койчиевым.

Минкультуры поручено организовать конкурс и сформировать творческие коллективы. Работы будут вестись через механизм государственного заказа — к созданию гимна привлекут поэтов, композиторов, оркестровщиков и хормейстеров.

Новые требования к гимну: торжественность, эмоционально сильный и легко запоминаемый, отражает историю страны, единство народа, культурные традиции и любовь к Отечеству.

Текст должен быть написан на чистом кыргызском языке, без иностранных слов и заимствований.

Лучшие версии представят на рассмотрение в Жогорку Кенеше.

Финансирование - за счет республиканского бюджета на 2026 год и включает оплату работы авторов, студийные записи и экспертную оценку.

