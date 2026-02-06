В Кызылорде прошло заседание политсовета партии «Ауыл»

Конституционная реформа
85
Айман Аманжолова
корреспондент

В Кызылорде под председательством руководителя регионального филиала партии «Ауыл» по Кызылординской области, депутата областного маслихата Садыка Мустафы состоялось расширенное заседание Политического совета, передает Kazpravda.kz

Фото: партия «Ауыл»

Основной целью заседания стало обсуждение проекта Новой Конституции Республики Казахстан, предложенного Комиссией по конституционным реформам, а также широкое разъяснение идеологических инициатив партии на региональном уровне.

Открывая заседание, председатель регионального филиала Садык Мустафа в своем вступительном слове отметил:

«Народ - единственный источник власти. Конституционная модернизация - важный шаг, открывающий новый этап развития страны».

В ходе заседания заместитель председателя партии «Ауыл» Куаныш Сейтжанов остановился на ключевых направлениях проекта новой Конституции и подчеркнул значимость проводимой в обществе разъяснительной работы.

Кроме того, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, заместитель руководителя Центрального аппарата партии Айгерим Сарсенбаева подробно осветила роль конституционных изменений в укреплении социальной политики и института семьи.

Согласно повестке дня, Садык Мустафа также подчеркнул место концепции «Адал азамат» в партийной идеологии и ее значение в модернизации общественного сознания.

Председатель Сырдарьинского районного филиала Жанарбек Нурымбетов выступил с докладом о региональной работе в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», а председатель Шиелийского районного филиала, депутат районного маслихата Канат Жусипов отметил роль идеологии «Закон и порядок» в обеспечении общественной стабильности.

В ходе расширенного заседания участники обменялись мнениями и внесли предложения. В формате вопросов и ответов были обсуждены эффективные механизмы разъяснения конституционных реформ среди населения.

Данная встреча стала диалоговой площадкой, направленной не только на усиление внутрипартийной работы, но и на формирование единой позиции по важнейшим политическим реформам, ориентированным на развитие страны.

По итогам заседания участники поддержали проект Новой Конституции Республики Казахстан и подчеркнули необходимость активизации разъяснительной работы среди населения.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Мир посредством диалога
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Астана принимает Кубок Дэвиса
Большие возможности и востребованный потенциал
Безопасность, здоровье, образование
Обеспечивая практическую направленность реформ
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для достижения взаимовыгодных результатов
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Новый этап конституционных реформ
Кошкина любовь
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Самая большая ценность
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Парламентская фракция НПК провела заседание на тему проекта…
Бектенов призвал бизнес поддержать новую Конституцию
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Необходимо четко обозначить в Конституции роль Нацбанка – Н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]