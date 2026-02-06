В Кызылорде под председательством руководителя регионального филиала партии «Ауыл» по Кызылординской области, депутата областного маслихата Садыка Мустафы состоялось расширенное заседание Политического совета, передает Kazpravda.kz
Основной целью заседания стало обсуждение проекта Новой Конституции Республики Казахстан, предложенного Комиссией по конституционным реформам, а также широкое разъяснение идеологических инициатив партии на региональном уровне.
Открывая заседание, председатель регионального филиала Садык Мустафа в своем вступительном слове отметил:
«Народ - единственный источник власти. Конституционная модернизация - важный шаг, открывающий новый этап развития страны».
В ходе заседания заместитель председателя партии «Ауыл» Куаныш Сейтжанов остановился на ключевых направлениях проекта новой Конституции и подчеркнул значимость проводимой в обществе разъяснительной работы.
Кроме того, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, заместитель руководителя Центрального аппарата партии Айгерим Сарсенбаева подробно осветила роль конституционных изменений в укреплении социальной политики и института семьи.
Согласно повестке дня, Садык Мустафа также подчеркнул место концепции «Адал азамат» в партийной идеологии и ее значение в модернизации общественного сознания.
Председатель Сырдарьинского районного филиала Жанарбек Нурымбетов выступил с докладом о региональной работе в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», а председатель Шиелийского районного филиала, депутат районного маслихата Канат Жусипов отметил роль идеологии «Закон и порядок» в обеспечении общественной стабильности.
В ходе расширенного заседания участники обменялись мнениями и внесли предложения. В формате вопросов и ответов были обсуждены эффективные механизмы разъяснения конституционных реформ среди населения.
Данная встреча стала диалоговой площадкой, направленной не только на усиление внутрипартийной работы, но и на формирование единой позиции по важнейшим политическим реформам, ориентированным на развитие страны.
По итогам заседания участники поддержали проект Новой Конституции Республики Казахстан и подчеркнули необходимость активизации разъяснительной работы среди населения.