В Кызылорде под председательством руководителя регионального филиала партии «Ауыл» по Кызылординской области, депутата областного маслихата Садыка Мустафы состоялось расширенное заседание Политического совета, передает Kazpravda.kz

Фото: партия «Ауыл»

Основной целью заседания стало обсуждение проекта Новой Конституции Республики Казахстан, предложенного Комиссией по конституционным реформам, а также широкое разъяснение идеологических инициатив партии на региональном уровне.

Открывая заседание, председатель регионального филиала Садык Мустафа в своем вступительном слове отметил:

«Народ - единственный источник власти. Конституционная модернизация - важный шаг, открывающий новый этап развития страны».

В ходе заседания заместитель председателя партии «Ауыл» Куаныш Сейтжанов остановился на ключевых направлениях проекта новой Конституции и подчеркнул значимость проводимой в обществе разъяснительной работы.

Кроме того, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, заместитель руководителя Центрального аппарата партии Айгерим Сарсенбаева подробно осветила роль конституционных изменений в укреплении социальной политики и института семьи.

Согласно повестке дня, Садык Мустафа также подчеркнул место концепции «Адал азамат» в партийной идеологии и ее значение в модернизации общественного сознания.

Председатель Сырдарьинского районного филиала Жанарбек Нурымбетов выступил с докладом о региональной работе в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», а председатель Шиелийского районного филиала, депутат районного маслихата Канат Жусипов отметил роль идеологии «Закон и порядок» в обеспечении общественной стабильности.

В ходе расширенного заседания участники обменялись мнениями и внесли предложения. В формате вопросов и ответов были обсуждены эффективные механизмы разъяснения конституционных реформ среди населения.

Данная встреча стала диалоговой площадкой, направленной не только на усиление внутрипартийной работы, но и на формирование единой позиции по важнейшим политическим реформам, ориентированным на развитие страны.

По итогам заседания участники поддержали проект Новой Конституции Республики Казахстан и подчеркнули необходимость активизации разъяснительной работы среди населения.