Среднюю школу № 290 на 900 мест в рамках проекта «Келешек мектептері» открыли в октябре 2024 года. В первый учебный год под началом 83 педагогов в 34 классах обучались 1 102 школьника.

– С января мы через проект «Келешек мектептері» начали системную работу по объединению образования и воспитания, – начинает беседу директор школы Мольдир Смаханова. – Используя передовую инженерную инфраструктуру, мы приступили к реализации проекта «Инженерная школа». Идея заключается в ранней профессиональной ориентации учащихся, пробуждении их интереса к инженерно-техническим знаниям.

Проект работает по восьми направлениям: «Наноквантум» (исследование источников звука, тока и энергии), «Биоквантум» (выделение из растений ДНК и РНК, нитратный анализ), «Аэроквантум» (работа с беспилотниками, основы аэродинамики), «Робоквантум» (робототехника, электроника, программирование), «Лазерквантум» (технология обработки дерева лазером), «Промышленный дизайн» (3D моделирование и скульптура), «Бір қазан» (приобщение к кулинарному искусству через нацио­нальную кухню) и «Оймақ» (декоративно-­прикладное искусство и швейное дело). В этих лабораториях учащиеся со 2-го класса совместно с учителями-предметниками развивают инженерное мышление через интегрированные занятия и с раннего возраста постигают азы науки.

Кстати, авторами проекта «Инженерная школа» стали сама Мольдир Смаханова и глава областного учебного центра (методического кабинета) Сырым Аскаров. Как сообщила директор-инноватор, идея уже запатентована. При выборе инженерного направления проекта учитывалась внутренняя инфраструктура: в школе все кабинеты, учебные лаборатории, классы физики, химии, биологии и робототехники оснащены оборудованием последнего поколения.

– Исторический момент прошлого учебного года: нашу школу специально посетил министр просвещения Гани Бейсембаев, – поделилась Мольдир Смаханова. – Он встретился с педагогами, ознакомился с проектами лабораторий «Инженерной школы» и положительно оценил работу. В рамках Года рабочих профессий министр поддержал выбор проекта в качестве приоритетного направления профессиональной ориентации.

В кружках творческой направленности здесь занимаются 683 ученика, в спортивных секциях – свыше 340 детей. А по проекту «Инженерная школа» открыто 16 кружков по возрастам.

– Вовлекая учащихся в практическую деятельность, мы способствуем осознанному выбору ими профессии и учим, как применять науку и технику в жизни, – отмечает учитель биологии Жансая Тилекбай. – Для учащихся 2–4 классов открыты кружки «BioLab: код природы», «NanoWorld: миссия микро­мира», «РобоМастер» и «ArtForm: мастерство рукоделия»; 5–7 классов – «ScienceLab: жизнь в колбе» и кружок CorelDRAW; 5–10 классов – «Инженеры будущего», «TechnoBot: создай и кодируй!» и «Скульптура», а для старшеклассников – «Юный исследователь: след ДНК», «Мир криминалистики», «Кружок AutoCAD», «Лазерная мастерская» и «Аэроинженер».

Также открыта профориентационная цифровая лаборатория «Келешек-HUB». Центр, основанный на современных технологиях и искусственном интеллекте, помогает учащимся осознанно выбирать будущую профессию.

– Ученики здесь проходят онлайн профориентационное тестирование через ряд цифровых платформ, – рассказывает учитель физики Бактыгуль Мусатаева. – Система анализирует их интересы, способности и индивидуальные особенности и автоматически предоставляет список наиболее подходящих профессий.

Отвечая на вопрос, что дал формат «школы будущего» детям, директор отметила, что у них значительно улучшилось качество учебной среды.

– Школа с современным дизайном предоставила каждому ученику максимально удобные места для учебы, досуга и отдыха в безопасном и эргономичном пространстве, – сказала Мольдир Смаханова. – Психологический комфорт повысил у детей мотивацию к обучению и улучшил их успеваемость. Повысилась активность ребят с особыми потребностями, так как создана инклюзивная среда. Отмечу значительно возросший интерес учеников к предметам естественно-­математического направления. По данным учителей-предметников и психологов, у ребят улучшилось эмоциональное состояние, повысилась мотивация к посещению школы.

Учитель казахского языка и литературы Сымбат Дауренбеккызы отмечает:

– Классы с передовыми технология­ми позволили нам обновить методы и образовательные стратегии, дали возможность дифференцированного обу­чения. Укрепилось профессиональное сотрудничество педагогов, повысилась школьная культура. Среди моих коллег появились победители и призеры профессиональных конкурсов. Так, учитель математики Айгерим Альжанова вошла в тройку призеров рес­публиканского конкурса «Фестиваль панорамных идей». В список призеров конкурсов «Лучшая авторская программа», «Горизонты педагогических инноваций», «Фестиваль педагогических идей» вошли Карлыгаш Ахметова, Рыс­кал Жолаушиева, Мольдир Канжар, Абдикамал Мырхиев, Айзат Камалатдин и Акмарал Асадуллаева.

Но самое большое достижение школы – это ученики. Как говорят педагоги, их успехи напрямую отражают качество образования и воспитания, полученных в школе.

По итогам прошлого учебного года успеваемость детей увеличилась на 6%, 44 учащихся стали победителями предметных олимпиад и научных проектов. А неделю назад ученики начальных классов Султан (2 «А» класс) и Алдияр (4 «А») Айберген и Айзере Алеухан (5 «В») произвели фурор на международном конкурсе по робототехнике FIRST LEGO League Asia Open Championship 2025 в Макао. В категории от 6 до 10 лет они удостоилась специального приза Challenge Solution Award, презентовав исследовательские проекты, связанные с подводным миром. Как рассказали руководители команды Оте­мис Рахатов и Айнур Аскарова, в конкурсе приняли участие свыше 12 тыс. детей из более чем 30 стран. Сборную Казахстана из учащихся сети «Келешек мектептері» представили школьники из Шымкента, Алматы, Туркестанской и Кызылординской областей.

О том, что национальный проект «Келешек мектептері», реализуемый по инициативе Главы государства, полностью оправдывает ожидания, говорят и родители учащихся.

– Для меня важно, что мой ребенок получает качественное образование и воспитывается в хорошей среде, – подчеркивает Салтанат Есмагамбетова, мама Ерканата Закария. – Радует, что учителя здесь компетентны, находят к каждому ученику индивидуальный подход. Отмечу хорошо налаженную систему общения с родителями, постоянную обратную связь.

Мольдир Смаханова поделилась планами. В школе намерены запустить направления «Геоквантум», «Инженерная графика» и «Микроэлектроника». В этих лабораториях учащиеся начнут осваивать программы CorelDraw и AutoCAD, для того чтобы научиться создавать строительные чертежи и конструировать микроэлектронные устройства.