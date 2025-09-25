Развитие транспортной логистики является одним из ключевых факторов экономического роста страны. Однако существующие проблемы с обеспечением авиатопливом в Мангистауской области ставят под угрозу реализацию масштабных инфраструктурных и туристических проектов в регионе.Об этом заявил сенатор Суиндик Алдашев в своем депутатском запросе, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, в Мангистау реализуются проекты национального масштаба: углубление акватории порта Актау, строительство мультимодального контейнерного хаба, создание авиационного узла и нового аэропорта в Кендерли, а также развитие транспортных коридоров международного значения. Все эти инициативы направлены на укрепление транзитного потенциала Казахстана и включение региона в глобальные логистические цепочки.

«Однако нерешенной проблемой в сфере авиаперевозок остается дефицит авиатоплива, что повышает стоимость перевозок и снижает конкурентоспособность региональных авиакомпаний. Из-за дороговизны керосина многие международные рейсы становятся экономически неэффективными, и развитие авиационной логистики в полном объеме невозможно. Это ограничивает торговлю и сдерживает рост туристического потока», – отметил сенатор.

Алдашев подчеркнул, что Казахстан ежегодно производит порядка 650–700 тыс. тонн авиакеросина при потребности около 1 млн тонн. Более 300 тыс. тонн приходится импортировать, в том числе из России. С открытием нового авиационного хаба в Мангистау потребление авиатоплива в регионе, по его словам, возрастет с 15 тыс. до 120–130 тыс. тонн в год.

Кроме того, парламентарий обратил внимание и на другие виды топлива – дизель и бензин, дефицит которых также угрожает реализации планов по развитию логистической инфраструктуры.

В качестве стратегического выхода сенатор предложил построить в регионе мини-нефтеперерабатывающий завод мощностью до 5 млн тонн.

«Малый НПЗ повысит энергетическую безопасность региона, сократит зависимость от импорта, уменьшит логистические затраты и время поставок ГСМ, а также повысит конкурентоспособность», – подчеркнул Суиндик Алдашев.

Он напомнил, что в своем Послании Президент отдельно обозначил необходимость реализации современных проектов по переработке углеродного сырья. В этой связи сенатор призвал Правительство рассматривать строительство НПЗ в Мангистау как элемент комплексного развития региона и обновления его логистической инфраструктуры.