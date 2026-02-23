23 февраля в «Халық Арена» города Актау состоялся форум в поддержку новой Конституции. В масштабном мероприятии приняли участие около 4 000 человек - представители общественности, депутаты маслихатов, члены общественных объединений, молодежь и жители региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Хедлайнером форума выступила группа «МузАРТ». Артисты исполнили популярные композиции, объединив в зале представителей разных поколений и создав особую атмосферу единства и патриотического настроения.

Мероприятие было посвящено вопросам конституционных реформ, общественного развития и гражданской ответственности.

В ходе форума перед участниками выступил член Комиссии по конституционной реформе Республики Казахстан, председатель Мангистауского областного маслихата Жанбырбай Матаев. В своём выступлении он подчеркнул, что будущее Казахстана во многом зависит от активной гражданской позиции общества и роли молодёжи в развитии государства.

«Молодёжь - это движущая сила и стратегический ресурс страны. Именно вам предстоит строить будущий Казахстан - сильный, справедливый и процветающий. Конституционные реформы направлены на укрепление прав и возможностей граждан, и участие в референдуме является важным проявлением гражданской ответственности», — отметил Жанбырбай Матаев.

Также на форуме выступил депутат Мангистауского областного маслихата, член Национального Курултая Уайс Ерсайынулы, подчеркнув значимость участия граждан в общественно-политических процессах и важность консолидации общества в период масштабных преобразований.

Особое внимание было уделено роли молодежи. Педагог школы-гимназии г. Актау Мадина Алиева и студент Есенов университета, будущий юрист Бекзат Кадирбаев поделились мнением о значении новой Конституции и гражданской активности. Участники отметили, что Основной закон гарантирует равные права, возможности для образования, профессионального роста и участия в жизни страны.

Культурная программа мероприятия включила выступления артистов Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева: Аиды Байгеловой, Аскара и Асанали Кошеровых, группы «Нар-ұлт», Акмарал Аргынкызы и др. Одним из самых ярких моментов стало совместное исполнение песни «Өз елім» вместе с залом.

Участники форума полностью поддержали новую Конституцию, отметив важность личного участия каждого гражданина в судьбе страны. Мероприятие прошло в атмосфере единства, сплоченности и общей ответственности за будущее страны.

Форум в Мангистау продемонстрировал высокий уровень общественной консолидации и поддержку инициатив, направленных на дальнейшее развитие Республики Казахстан.