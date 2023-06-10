В МЧС сообщили о ситуации в Абайской области на сегодня

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов рассказал о ситуации в Абайской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ведомства.

Фото пресс-службы МЧС РК

Ситуацию в Абайской области удалось стабилизировать, сообщил Нурболат Дербисов.

"В настоящее время обстановка на месте пожара стабилизовалась. С утра к тушению пожара приступили 8 воздушных бортов и личный состав задействованных служб. Также министерством обороны задействованы дополнительные силы", - сказал он.

Председатель Комитета противопожарной службы объяснил, чем обусловлены трудности тушения:

"Тушение пожара осложняется высоким температурным фоном, большой площадью горения и порывами ветра (местами до 10 м/с). В настоящее время производится обследование вице-министром экологии и вице-министром по ЧС. Мы делаем все для того, чтобы локализовать пожар в настоящее время".

Ранее сообщалось о том, что в зону бедствия направили военнослужащих двух воинских частей из Карагандинской и Алматинской областей.

Также глава государства дал оперативные поручения в связи с крупными пожарами в регионе. Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Отметим, что ситуацию с лесным пожаром срочно рассмотрели в Правительстве.

Решением акима города Семея Нурбола Нурсагатова объявлен режим ЧС.

Ранее глава МЧС назвал причину резкого увеличения площади пожара в резервате "Семей орманы".

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар.

К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га, а к вечеру уже превысила 60 тыс. га.