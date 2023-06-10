В охваченную пожарами область Абай направлены военнослужащие

В Абайскую область на тушение масштабного лесного пожара отправили военнослужащих двух воинских частей МЧС, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

В соответствии с распоряжением министра по ЧС Юрия Ильина сегодня в 4 часа утра на место пожара направлены военнослужащие воинских частей МЧС 52859 и 28237 из Карагандинской и Алматинской областей.

В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается на 3 участках.

Вместе с тем дополнительно направлен подвижной пункт управления, специально оснащённый средствами связи, в котором орган управления также будет осуществлять свои функций в зоне чрезвычайной ситуации.

Также глава государства дал оперативные поручения в связи с крупными пожарами в регионе. Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Отметим, что ситуацию с лесным пожаром срочно рассмотрели в Правительстве.

Решением акима города Семея Нурбола Нурсагатова объявлен режим ЧС.

Ранее глава МЧС назвал причину резкого увеличения площади пожара в резервате "Семей орманы".

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар.

К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га, а к вечеру уже превысила 60 тыс. га.