В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

В нем приняли участие женщины-военнослужащие, ветераны армии, представители гражданского персонала и руководство министерства обороны, сообщает Kazpravda.kz

С поздравлением выступил заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков. Он поблагодарил женщин за профессионализм, преданность службе и вклад в укрепление обороноспособности страны.

– Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев справедливо отметил, что «за многими достижениями Казахстана стоит ваш труд». Эти слова в полной мере относятся и к вам – женщинам в военной форме. Вы успешно совмещаете службу и семью, профессиональный долг и материнскую заботу, – подчеркнул генерал-майор.

С ответным словом выступили полковник медицинской службы Главного военно-клинического госпиталя Гульпарида Байдильдаева и старший офицер Главного управления вооружения подполковник Улпан Талап. Они рассказали о своей службе и выразили признательность руководству оборонного ведомства за поддержку и создание условий для профессионального роста женщин в армии.

В ходе мероприятия отличившиеся женщины-военнослужащие были отмечены государственными и ведомственными наградами. Указом Главы государства медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждены майор медицинской службы Сандугаш Калмурзаева, лейтенант Марал Хайрбекова и старший сержант Роза Айтмурзаева. Медалью «Ерлігі үшін» отмечены подполковник Нургуль Досымбаева, сержант третьего класса Гулгул Есмаханова, Галия Акмолдаева, Зарина Аппазова, Гаухар Ауентаева и Лаура Багатова.

Ряд военнослужащих получили ведомственную медаль «Ел қорғаны», грамоты министра обороны и воинские звания досрочно. Благодарственные письма также были вручены супругам офицеров, военнослужащих по контракту и матерям солдат срочной службы.

Одним из трогательных моментов встречи стало выступление сержанта 3 класса Маржан Жумановой — главного специалиста войсковой части 55765 и матери пятерых детей. Она исполнила песню «Ана туралы жыр». Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным творческим коллективом Национального военно-патриотического центра и детской студией «Жас сарбаз».