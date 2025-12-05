В Миннауки прокомментировали информацию о поддельных дипломах

В Миннауки отреагировали на активно распространяемую в интернет-пространстве информацию о поддельных дипломах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МНВО, для предотвращения незаконного оборота документов Министерством науки и высшего образования РК создана база данных дипломов, выданных с 1991 года.

Министерством утверждены основные требования к содержанию документов об образовании собственного образца, а также серии таких документов для выпускников вузов.

Дипломы формируются через специальный модуль с присвоением уникальных номеров и QR-кодов. Доступ к системе имеют только официально ответственные сотрудники вузов, зарегистрированные в данном модуле.

Генерация дипломов осуществляется на основании данных об обучающихся в информационной системе «Единая платформа высшего образования» (ЕПВО). При отсутствии сведений об обучающемся в ЕПВО формирование номера диплома невозможно.

Документы об образовании собственного образца, не содержащие сгенерированные уникальный номер и QR-код, считаются недействительными.

Наряду с этим МКИ и МВД РК на постоянной основе ведут мониторинг и пресекают факты изготовления и продажи поддельных дипломов. Согласно статье 385 УК РК, подделка или использование подложных документов влечет штраф, исправительные работы либо ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

На сегодняшний день выявлено 46 поддельных дипломов и 20 интернет-ресурсов, занимавшихся их незаконным изготовлением. Материалы переданы в МВД и МКИ.

Параллельно вузы продолжают оцифровку данных, а работодатели могут проверить подлинность диплома через специальный сервис: https://epvo.kz. Электронная версия диплома также доступна в приложении электронного правительства («Цифровые документы»).

Подделка или использование поддельных дипломов строго наказывается в соответствии с законодательством, отметили в министерстве.

