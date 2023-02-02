Закрытие торгового представительства Казахстана в России объяснили в Минторговли РК

Министерство торговли и интеграции Казахстана переформатирует торговое сотрудничество в России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТИ РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

Как отметили в министерстве, решение об упразднении торгового представительства Казахстана в России было принято в рамках процесса оптимизации работы государственных органов, с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ.

Проект соответствующего постановления опубликован на сайте «Открытые НПА» для публичных обсуждений.

«Это связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах.

Данное решение не потребует денонсации межправительственного Соглашения о взаимном учреждении торговых представительств от 22 октября 1992 года и не повлияет на функционирование торгового представительства РФ в РК и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом», – подчеркнули в Минторговли.

В ведомстве напомнили, что Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Это обусловлено рядом объективных факторов: географическое расположение, общее экономическое пространство ЕАЭС, развитая договорно-правовая база, наличие эффективных площадок для продвижения двустороннего взаимодействия (межправительственная комиссия, Форум межрегионального сотрудничества, подкомиссии по основным направлениям торгово-экономического сотрудничества).

По данным МТИ, на сегодня в Казахстане действуют около 8 тысяч компаний с российским участием и 3 348 совместных предприятий. На территории ВДНХ в Москве функционирует торгово-выставочный центр международного значения «Казахстан» (единственный участник АО «НК «QazExpoCongress»), в задачи которого входит продвижение культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

В России с учетом функционала по продвижению экономической дипломатии, помимо посольства РК в РФ, эффективно работают генеральные консульства в городах Санкт-Петербурге, Омске, Казани и Астрахани. Параллельно прорабатывается вопрос открытия генерального консульства Казахстана в Екатеринбурге.

«Дальнейшая работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнерскую сеть АО «ЦРТП «QazTrade», которая выстроена во всех крупных городах и регионах России», – добавили в министерстве.

Справка: товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-ноябрь 2022 года составил 23,6 млрд долларов США, что на 6,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (22,1 млрд долларов США).