Мероприятие стало знаковым событием, собравшим представителей дорожных компаний, ветеранов отрасли и молодых специалистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта.

Фото: Минтранспорта

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев поздравил работников с профессиональным праздником, выразив благодарность за преданность делу и весомый вклад в развитие транспортной системы Казахстана.

«Строительство дорог – это не просто возведение инфраструктуры, это создание основ для развития торговли, туризма и общего благосостояния. Наша задача – продолжать развивать дорожную инфраструктуру. Особую благодарность хочу выразить ветеранам отрасли», – отметил вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

Глава ведомства вручил награды «Еңбек ардагері», «Құрметті жолшы» лучшим представителям автодорожной отрасли. Эти награды символизируют признание высокой профессиональной компетенции, ответственности и самоотверженного труда специалистов.

Сегодня общая протяжённость автомобильных дорог Казахстана составляет более 185 тысяч километров. Из них около 25 тысяч километров входят в сеть республиканского значения, 70 тысяч километров – в сеть местных дорог, а оставшиеся 95 тысяч километров составляют улично-дорожную сеть.

В 2025 году достигнут рекордный показатель: работами охвачено рекордные 13 тысяч километров автодорог, что стало результатом профессионализма, ответственности и любви к своей профессии.

Эти результаты демонстрируют устойчивое развитие транспортной инфраструктуры и рост качества автомобильных дорог в стране.

«Ваша работа – это тяжелая ежедневная служба, большая ответственность за жизнь и здоровье людей. Работники дорожной отрасли не только строят, но и ежедневно обеспечивают содержание дорог – в жару и в мороз, в любых погодных условиях, заботясь о безопасности и комфорте граждан. Это создание путей развития, единства и процветания Казахстана. Пусть каждый километр, проложенный вашими руками, станет символом вашего мастерства и вклада в будущее страны. Благодарю вас за достойный труд и преданность делу», – подчеркнул вице-министр в завершение.

Мероприятие стало выражением признательности тем, кто ежедневно трудится на благо Казахстана, обеспечивая связность регионов и комфорт миллионов граждан.