В Минтранспорта впервые отметили День работников автодорожной отрасли

Транспорт
40

Мероприятие стало знаковым событием, собравшим представителей дорожных компаний, ветеранов отрасли и молодых специалистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта.

Фото: Минтранспорта

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев поздравил работников с профессиональным праздником, выразив благодарность за преданность делу и весомый вклад в развитие транспортной системы Казахстана.

«Строительство дорог – это не просто возведение инфраструктуры, это создание основ для развития торговли, туризма и общего благосостояния. Наша задача – продолжать развивать дорожную инфраструктуру. Особую благодарность хочу выразить ветеранам отрасли», – отметил вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

Глава ведомства вручил награды «Еңбек ардагері», «Құрметті жолшы» лучшим представителям автодорожной отрасли. Эти награды символизируют признание высокой профессиональной компетенции, ответственности и самоотверженного труда специалистов.

Сегодня общая протяжённость автомобильных дорог Казахстана составляет более 185 тысяч километров. Из них около 25 тысяч километров входят в сеть республиканского значения, 70 тысяч километров – в сеть местных дорог, а оставшиеся 95 тысяч километров составляют улично-дорожную сеть.

В 2025 году достигнут рекордный показатель: работами охвачено рекордные 13 тысяч километров автодорог, что стало результатом профессионализма, ответственности и любви к своей профессии.

Эти результаты демонстрируют устойчивое развитие транспортной инфраструктуры и рост качества автомобильных дорог в стране.

«Ваша работа – это тяжелая ежедневная служба, большая ответственность за жизнь и здоровье людей. Работники дорожной отрасли не только строят, но и ежедневно обеспечивают содержание дорог – в жару и в мороз, в любых погодных условиях, заботясь о безопасности и комфорте граждан. Это создание путей развития, единства и процветания Казахстана. Пусть каждый километр, проложенный вашими руками, станет символом вашего мастерства и вклада в будущее страны. Благодарю вас за достойный труд и преданность делу», – подчеркнул вице-министр в завершение.

Мероприятие стало выражением признательности тем, кто ежедневно трудится на благо Казахстана, обеспечивая связность регионов и комфорт миллионов граждан.

 

 

#праздник #дорога #Минтранспорта

Популярное

Все
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Казахский язык – часть моей души
Есть теперь свой Дом культуры!
Экибастуз создает новые кластеры
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Будем строить интеллектуально-творческий хаб
Золотая медаль – мастерам Астаны
Прониклись духом Эллады
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
От Золотого человека до наших дней
Школа мужества
В канун Дня Республики Президент наградил представителей трудовых династий и простых рабочих
«Коркыт и мелодии Великой степи»
«О родная земля, я тобою был создан...»
На принципах гуманности
Путь к знаниям открыт
Забота без выходных: истории людей с большим сердцем
«Века прошедшего стиль...»
Деятельная любовь
Начав с чистого листа, задать высокие стандарты дела
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Более 1 300 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Астану
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Цена на золото вновь бьет рекорд
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Ерсайын Нагаспаев: В Казахстане расширят возможности для по…
Еще два подвижных состава LRT доставили в Астану
КамАЗ на трёх колёсах в Акмолинской области удивил Казнет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]