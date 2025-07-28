Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день в стране свыше 5,1 млн детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет регулярно занимаются спортом. При этом соревнования, как часть спортивной подготовки, сопряжены с определёнными физическими и эмоциональными нагрузками.

"В связи с этим Министерством определены минимальные возрастные рамки для участия в соревнованиях. Данная мера направлена в первую очередь на защиту здоровья детей и снижения риска травм в малом возрасте. Возрастные ограничения установлены на основе предложений спортивных федераций, согласованы с Министерством здравоохранения и соответствуют международным стандартам. Эти меры касаются исключительно участия в соревнованиях и не затрагивают приём детей в спортивные школы, секции и другие учреждения подготовки спортивного резерва", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве резюмировали, что таким образом сообщения в СМИ о "запрете на занятия спортом" являются недостоверными. Речь идёт исключительно о возрастных требованиях к участию в соревнованиях.

Увидеть таблицу по возрастному лимиту можно по этой ссылке.