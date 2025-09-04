Восемь из них построены в рамках национального проекта «Келешек мектептері», еще одна – за счет средств частного инвестора. Учебные заведения оснащены современным оборудованием – STEM- и робототехническими кабинетами, инклюзивными центрами, библиотеками, мастерскими, спортивными и актовыми залами, просторными столовыми.

В частности, в школе села М. Туймебаева, рассчитанной на 900 мест, особое внимание уделили развитию творческих способностей детей. Обустроены хореографический зал, площадка для игры в шахматы, коворкинг-зона. Создана безбарьерная среда для ребят с особыми потребнос­тями – ресурсные и специализированные кабинеты, пандусы, лифты, санитарные помещения.

В празднике, посвященном Дню знаний, приняли участие аксакалы, представители государственных органов и общественных объединений. Особенно радовались первоклашки, которых взрослые добрыми словами напутствовали в мир интересных открытий. Им желали вырасти достойными, целеустремленными и трудолюбивыми гражданами страны. Торжественные речи перемежались с концерт­ными номерами в исполнении учащихся.

По данным местных властей, в густонаселенной Алматинской области функционирует 491 школа, в первый день учебного года за парты сели 362 тыс. учащихся. Примерно каждый десятый из них – первоклассник. Образовательные учреждения полностью обеспечены учебными пособиями.

В текущем году бюджет сферы образования области составил 487,4 млрд тенге. Средства направлены на строительство школ, укрепление их материально-технической базы, а также повышение заработной платы педагогов.

Как сообщила пресс-служба областного акимата, с 2022 года в регионе построено 43 школы, что позволило вдвое сократить чис­ло учреждений с трехсменным обучением – с 52 до 26. Вместе с тем в связи с демографическим ростом и высокой миграцией из других регионов регулярно увеличивается число учащихся. Только в одном Карасайском райо­не области ежегодный прирост школьников составляет 5,5 тыс. человек.

Соответственно растет нагрузка на школы, обострилась проблема нехватки педагогических кадров. В области насчитывается свыше 2 200 вакантных должнос­тей для учителей, в том числе молодых специалистов.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы благодаря проекту «Келешек мектептері» трехсменный формат обучения в регионе будет полностью ликвидирован. Тем не менее в дальнейшем необходимо поддерживать высокие темпы строительства школ.