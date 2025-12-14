С самого утра в городском Доме культуры было многолюдно. Послушать произведения любимых поэтов в исполнении мастера художественного слова собрались гости из разных уголков нашей страны. Томительное ожидание скрашивалось предвкушением праздника – яркого, сердечного, задушевного. Было в этом чувстве что-то от самого духа поэзии, которая во все времена раскрывала богатство эмоциональных переживаний человека.

Для Курмета Базарова художественный образ – это не сухой термин из арсенала критика, а воплощение красоты окружающего мира. Для его творческой манеры характерна естественная связь между философской раздумчивостью и остротой личных пристрас­тий. Тонко чувствуя поэзию, он стремится раскрыть своим слушателям красоту вечной тяги к неизведанному, без которой художественная мысль лишилась бы своей удивительной способности преображать жизнь вокруг нас. Стихи в исполнении чтеца всегда звучат с оттенком светлой мечтательности, возвращающей давно забытые смыслы привычным словам и предметам. Эта искренняя вера в силу мечты сопровождает Курмета Базарова на всем протяжении его творческого пути.

С юности он хотел стать музыкантом и даже поступил в культпросветучилище, но обстоятельства сложились так, что учебу пришлось бросить. Сложности быта в условиях экономической ситуации 90-х заставляли задумываться в первую очередь о материальном положении семьи. Курмет Базаров пошел работать на шахту и вот уже больше 30 лет трудится монтажником горного оборудования. Преданность шахтерскому делу не только не остудила пыл юношеской мечты, но и разожгла его с новой силой, наполнив творческое влечение весомостью жизненного опыта.

– Шахтер, музыкант, чтец. Казалось бы, что все это невозможно совместить в одном человеке. Но человек может быть настолько многогранен, что ему становится подвластно абсолютно все, – отметила поэтесса Татьяна Стрельчук.

Сегодня Курмет Базаров может с уверенностью сказать, что его мечта стала реальнос­тью. В репертуаре музыканта – произведения для самых разных инструментов. Он поразил гостей встречи завораживающим, почти что гипнотичес­ким звучанием вьетнамского хомуса и якутского варгана, которое придало мероприятию непередаваемую атмосферу приобщения к заветным тайнам национального духа. По словам слушателей, исполнительское мастерство Курмета Базарова заряжает душу энергией оптимизма и внушает веру в поистине безграничные возможности человека.

Как же вошло в его жизнь искусство декламации? Курмет Базаров отвечает просто: благодаря внучке Юстине и счастливому случаю. Запись прочитанного им стихотворения Олжаса Сулейменова «Айналайын» попала в один из чатов, участники которого сразу же оценили интонационную выразительность и природную красоту его голоса. Убедиться в справедливости этих оценок смогли и участники встречи, услышавшие в исполнении Курмета Базарова известные произведения классиков – Сергея Есенина, Олжаса Сулейменова, Эдуарда Асадова и сочинения современных поэтов, в том числе Валерия Шахиджанова, Игоря Растеряева, Валерия Валетного и Елизаветы Печенкиной. Порадовала гостей своим проникновенным выступлением и восьмилетняя Юстина, прочитавшая мужественные, экспрессивные стихи поэта-героя Мусы Джалиля.

Финальным аккордом вечера стала мелодекламация поэтических произведений в исполнении трио с символичным названием «Транзитный пассажир». В нем – и протяженность жизненного пути, и мучительная тяжесть ожидания, и, наконец, радость состоявшейся встречи. Выбрано такое название отнюдь не случайно: участников трио сплачивают преодолеваемые ими расстояния. Дело в том, что Курмет Базаров живет в Сатпаеве, Олег Базаров – в Караганде, а Елена Маточкина – в селе Жартас. Заранее согласовывая репертуар будущих выступлений, они собираются вместе, чтобы подарить слушателям чудо соприкосновения с высоким искусством. Участники трио словно приглашают публику отправиться вместе с ними в путешествие по музыкально-поэтическому маршруту, километры которого уже давно стали верной дорогой их собственной жизни.

– Встреча превзошла все наши ожидания. Голос чтеца, не искаженный микрофоном, оказался еще богаче и бархатис­тее. Не одна я в течение концерта периодичес­ки подносила к глазам платок – настолько задевало исполнение и само содержание произведений наши души и сердца, которые отзывались на каж­дую интонацию и эмоцию. Мне кажется, Курмет Базаров продолжает хорошую традицию, давно сложившуюся в степи: он, как старинный сказитель, повествует людям о главных человеческих ценностях, но делает это на современном литературном материале. Всех потрясла его игра на варгане! Мистическая музыка, пронзившая века, а точнее, соединившая их, породила массу возвышенных мыслей, которые в скором времени, я надеюсь, отольются стихами, – говорит темиртауская поэтесса Ольга Воротынская.

Встреча с Курметом Базаровым, несомненно, еще долго будет жить в сердцах ценителей поэзии. Такие мгновения не стираются из памяти, а напротив, служат напоминанием о том, что искусство способно объединять людей, стирать любые расстояния и наполнять нашу жизнь ярким светом.