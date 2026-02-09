В новой Конституции РК могут закрепить более широкое определение форм собственности

Конституционная реформа
82
Айман Аманжолова
корреспондент

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ақ жол», Азат Перуашев предложил закрепить более широкое определение форм собственности в новой Конституции РК. Свое предложение он озвучил на десятом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Как подчеркнул Азат Перуашев, статус института собственности играет важную роль для инвестиционной привлекательности и позитивного бизнес-климата экономики.

По его словам, в действующей Конституции предусмотрены только два вида собственности: государственная и частная. При этом современные экономисты выделяют как минимум 5-6 различных видов собственности.

«В Финляндии, Литве, Латвии, Азербайджане и других странах, наряду с государственной и частной собственностью, в конституциях отражена муниципальная форма. В конституциях Китая, Бразилии, Индии к ним добавлена коллективная или кооперативная собственность. В некоторых странах особо выделяется публичная собственность, то есть собственность компаний, котирующихся на публичном фондовом рынке. В ряде других стран в целях стимулирования экономического разнообразия перечень форм собственности в Конституции вообще не ограничен», – озвучил он.

По мнению Азата Перуашева, сегодняшнее развитие рыночных отношений создает необходимость дополнительно определять муниципальную собственность, имущество КСК и кондоминиумов, СПК и предпринимателей.

Он также напомнил январское интервью Президента газете «Туркестан», в которой Глава государства обозначил кооперативы одной из наиболее эффективных форм деятельности для сельхозпроизводителей.

«Но является ли кооператив простой суммой частных собственностей, как сегодня трактует Гражданский кодекс? Многолетние споры пайщиков с латифундистами, кредитных товариществ с заемщиками и другие примеры говорят о том, что этот вопрос в действующем законодательстве до конца не проработан», – отметил депутат.

По его словам, аналогичным образом можно говорить и о других видах совместной собственности, поскольку сегодня в бизнесе развиваются не только частные предприятия, но и предприятия частных учредителей с участием государства, бизнеса с муниципальными органами в лице СПК и т.д.

Азат Перуашев добавил, что, учитывая бурный рост различных новых форм индустрии и креативной экономики, со временем может появиться потребность в определении новых форм цифровой собственности.

«В этой связи считаю нужным подчеркнуть, что базовым принципом при решении вопроса собственности выступают рыночные отношения, то есть критерии конкуренции, противодействия монополиям, шире говоря – возможность выбора из разнообразных подходов», – сказал депутат.

В этой связи руководитель фракции партии «Ақ жол» предложил предусмотреть в новой Конституции РК возможности более широкого определения форм собственности.

А именно изложить пункт 1 статьи 8 в следующей редакции:«В Республике Казахстан признаются, гарантируются и равным образом защищаются все формы собственности».

«Это подразумевало бы поддержку и защиту не только государственной и частной собственности, но и всех других возможных форм, что открыло бы возможность более широкого вовлечения в экономический оборот ресурсов и возможностей бизнеса, общества и государства в целях диверсификации экономики и обеспечения роста благосостояния нации», – подчеркнул Азат Перуашев.

#Казахстан #реформа

