Для работы над казахоязычным текстом Основного закона была создана специальная группа, которая провела большую и системную работу. Об этом на восьмом заседании Конституционной комиссии сообщил председатель правления Maqsut Narikbayev University, профессор Талгат Нарикбаев. По его словам, терминология была упорядочена и приведена в соответствие с нормами казахского языка, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Хочу отметить, что был учтен вопрос единообразия терминов, затронутый еще на первом заседании Комиссии. К примеру, юристы нередко отмечали, что в действующей Конституции такие термины, как “құқылы”, “хақылы”, “құқығы бар”, “құқығыжоқ”, “хақысы бар”, использовались в разных контекстах. В новом тексте эти термины систематизированы и приведены в единый стандарт в зависимости от их смысла. Кроме того, при работе с терминологией были учтены нормы и особенности казахского языка», – отметил он.

Также председатель Талгат Нарикбаев сообщил, что вместе с коллегами детально ознакомился с новым текстом Основного закона, подчеркнув, что в нем упорядочены и стилистически выверены калькированные конструкции.