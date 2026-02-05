В новой Конституции терминология приведена в единый стандарт – Талгат Нарикбаев

Конституционная реформа
Айман Аманжолова
корреспондент

Для работы над казахоязычным текстом Основного закона была создана специальная группа, которая провела большую и системную работу. Об этом на восьмом заседании Конституционной комиссии сообщил председатель правления Maqsut Narikbayev University, профессор Талгат Нарикбаев. По его словам, терминология была упорядочена и приведена в соответствие с нормами казахского языка, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Хочу отметить, что был учтен вопрос единообразия терминов, затронутый еще на первом заседании Комиссии. К примеру, юристы нередко отмечали, что в действующей Конституции такие термины, как “құқылы”, “хақылы”, “құқығы бар”, “құқығыжоқ”, “хақысы бар”, использовались в разных контекстах. В новом тексте эти термины систематизированы и приведены в единый стандарт в зависимости от их смысла. Кроме того, при работе с терминологией были учтены нормы и особенности казахского языка», – отметил он.

Также председатель Талгат Нарикбаев сообщил, что вместе с коллегами детально ознакомился с новым текстом Основного закона, подчеркнув, что в нем упорядочены и стилистически выверены калькированные конструкции.

«В прежней редакции часто встречались такие кальки, как «болып табылады», «жүзеге асырады». В новом тексте их практически нет. А в тех случаях, где они все же используются, это сделано уместно и с соблюдением языковой гармонии», – заключил Талгат Нарикбаев.

#Казахстан #реформа

