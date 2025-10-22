«О такой школе можно было только мечтать»: день открытых дверей провели в области Абай

Образование
Это четвёртая школа по проекту «Келешек мектептері» в области Абай.

В городе Аягоз состоялся день открытых дверей в новой средней школе №11 «Келешек мектеп». Мероприятие под названием «Школа будущего – безбарьерная среда» прошло в формате EduFest и собрало около 100 родителей, более 200 учеников и педагогов,  сообщает Kazpravda.kz 

Участники познакомились со структурой современной школы, особенностями учебного процесса и возможностями нового образовательного пространства.

Это уже четвёртая школа по проекту «Келешек мектептері» в области Абай. Трёхэтажное здание рассчитано на 600 мест, строительство полностью завершено, и школа готова принять учащихся во второй учебной четверти. В учебном заведении 30 предметных кабинетов, 6 лабораторий, спортивный и актовый залы, библиотека и читальный зал. Обучение будет проходить в одну смену и полностью на государственном языке.

Во время EduFest пространство школы превратилось в лабораторные и практические площадки. Гости посетили открытые уроки по естествознанию, математике, английскому языку и трудовому обучению, наглядно увидев преимущества новой школы.

Ученица Аружан Кабдулмаратова рассказала, что новые лаборатории произвели на неё особое впечатление.

«Больше всего мне понравилась лаборатория по химии. Я впервые смогла собственными руками проводить опыты, которые раньше видела только на картинках. Теперь я точно знаю, что учёба здесь будет очень интересной. Я рада, что буду учиться в такой школе», – поделилась она.

А ученик 11 класса Бакнур Берикболов отметил, что технологические кабинеты усиливают интерес к учебе.

«Мне очень понравились кабинеты информатики и робототехники. Всё оборудование новое, есть все условия для реализации проектов. Современные микроскопы в лаборатории биологии позволяют проводить полноценные исследования. Здесь уроки построены на практике, а не только на теории. В такой среде хочется учиться и развиваться», – сказал он.

Педагоги также подчеркнули, что новое пространство вдохновляет и даёт импульс к обновлению учебного процесса.

«Если раньше всё ограничивалось доской и тетрадью, теперь ученик может доказать свою мысль через эксперимент. Это расширяет кругозор детей и даёт свободу для творчества учителя. Это по-настоящему школа нового времени», – сказала учитель информатики Асель Нурлановна.

«Келешек мектептері» – это пространство нового мышления и исследовательской культуры. Здесь у каждого ребёнка есть возможность раскрыть интерес и потенциал. Ученики учатся мыслить свободно и аргументировать свои идеи», – добавила учитель английского языка Айгуль Толеубеккзы.

Родители также выразили благодарность за создание современной и комфортной школы. Жанат Ералиева отметила, что такой учебный комплекс был долгожданной мечтой.

«Раньше о такой школе можно было только мечтать. Теперь наши дети учатся в светлом, тёплом и современном здании. Сын раньше ездил в школу в центр города, а теперь рядом с домом появилась такая замечательная школа – это огромное счастье для нас», – сказала она.

Дана Баянова отметила внимание к каждой детали инфраструктуры.

«Благоустроенный двор, просторные классы, уютная столовая – всё сделано с заботой о ребёнке. Уверена, что дети, обучающиеся в такой школе, будут счастливы. Такие школы – это инвестиция в будущее», – сказала она.

В завершение мероприятия ученики представили постановку, посвящённую 180-летию Абая, прочитали стихи и отрывки из его произведений, исполнили песни. В фойе школы была оформлена интерактивная зона «Стена будущего», где гости оставили свои пожелания.

Новая школа в Аягозе становится не просто образовательным учреждением, а пространством, где пробуждается интерес ребёнка, вдохновляется учитель и укрепляется доверие родителей. Это яркий пример нового качественного этапа развития образования в регионе.

 

