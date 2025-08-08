В Оренбурге открыли выставку «Древний Туркестан и наследие Яссауи»

Культура,История
235

Выставка представляет рукописные труды Яссауи и его последователей

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее (РФ) прошло торжественное открытие международной выставки «Древний Туркестан и наследие Яссауи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры РК

Выставка организована Национальным историко-культурным музеем-заповедником «Әзірет Сұлтан» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по популяризации духовного наследия великого мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи.

В экспозиции представлены уникальные археологические находки и более 150 ценных артефактов, связанных с историей древнего Туркестана — ключевого центра на Великом шёлковом пути. В их числе архитектурные элементы, фотоматериалы, монеты, керамические изделия и другие реликвии. Среди экспонатов особо выделяются средневековые монеты, каждая из которых является наследием, повествующим о политических и экономических событиях своего времени. Их тщательное изучение позволяет проследить динамику развития торговых связей и власти в регионе.

Особое внимание уделено жизни и духовному наследию великого философа XII в, основоположника суфийского учения Ходжи Ахмеда Яссауи, оказавшего глубокое влияние на духовную культуру всего тюркского мира.

Выставка представляет рукописные труды Яссауи и его последователей — хрупкие, пропитанные историей страницы, хранящие мудрость и духовные наставления, которые на протяжении веков вдохновляли и направляли многих людей. Эти тексты - ключ к пониманию духовного мира и философских взглядов Яссауи, оказавших глубочайшее влияние на культуру всего тюркского мира.

Особое внимание уделено влиянию его философии на мусульман Поволжья и Приуралья, что показывает, насколько широко распространилось духовное наследие этого выдающегося мыслителя.

Невозможно не упомянуть великолепный мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, построенный по приказу Амира Тимура. Выставка представляет фотоматериалы, детально запечатлевающие архитектуру и украшения этого грандиозного сооружения — подлинного шедевра средневекового зодчества.

Таким образом, экспозиция представляет собой не просто коллекцию артефактов, а всесторонний рассказ о богатой истории и культуре Туркестана, о влиянии великих личностей, таких как Ходжа Ахмед Яссауи, на духовную и культурную жизнь целых регионов и народов.

Выставка продлится до 12 октября.

#выставка #Оренбург #Яссауи

