Министр просвещения проинформировала о проектах в сфере образования страны, отметив прорывную работу в Приаралье.

– По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в рамках национального проекта «Келешек мектептері» построе­но 217 школ, 84 из них открыты в селах, – отметила Жулдыз Сулейменова. – Сегодня мы стали свидетелями того, что и эта новая школа соответствует современным стандартам и международным требованиям. Она распахнула двери в самом отдаленном селе Аральского района. В ауле Жаланаш, расположенном в 60 километрах от районного центра, проживают 686 человек. Также Глава государства особое внимание уделяет заботе об учителях, профессия учителя в стране стала востребованной и престижной. И все это ради светлого будущего подрастающего поколения.

Поздравляя сельчан, глава региона отметил, что открытие школы – это не просто строительство здания, а предоставление новых возможностей ученикам.

– В интервью газете «Turkistan» Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что страна вступила в новый этап модернизации. И в обществе сформировалось четкое представление о том, что для светлого будущего подрастающего поколения важны кардинальные изменения, – отметил Нурлыбек Налибаев. – Наша первая задача – создать благоприятные условия для всестороннего и качественного образования детей. Воспитание конкурентоспособного, готового к новым вызовам передового поколения – стратегически важный вопрос. Позитивные преобразования происходят и в нашем регионе. На развитие образования на 2022–2025 годы был выделен 1 триллион 159 миллиардов тенге. За это время в области распахнули двери 42 современных объекта образования. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» открыто 10 новых школ, а с 2023 года решена проблема трехсменок.

На церемонии открытия школы благодарственными письмами акима области были награждены передовики труда, внесшие значимый вклад в социально-экономическое развитие Аральского района, представители подрядной организации ТОО «Бақ-береке», которые качественно и в срок сдали объект в эксплуатацию.