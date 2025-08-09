В растущем микрорайоне более 700 школьников, 80% из них обучаются на государственном языке. Но ближайшая школа с казахскими классами переполнена. Поэтому детям приходилось ездить далеко от дома или все же посещать школу № 21, где вместо 1 200 уже 2 134 воспитанника, а расписание составлено на две смены с так называемой подсменкой.

Неудивительно, что в предварительных списках школы № 48 – такой номер присвоили первой комфортной школе Павлодара – уже больше тысячи учеников. Перевести сюда детей хотят некоторые жители из соседних микрорайонов «Дачный», «Усолка», а также пригородного поселка Кенжеколь.

К слову, большую часть преподавательского корпуса новой школы составят педагоги, которые ранее работали с казахскими классами в переполненной 21-й школе. Вместе с детьми они перейдут в новое здание. Остальные вакансии будут заполняться на конкурсной основе.

Строительство первой павлодарской комфортной школы было начато в мае 2024 года, общий объем финансирования составил 6,5 млрд тенге, один миллиард из которых направили на оснащение. Стоит отметить, что 80% используемого оборудования – отечественного производства.

Новая школа рассчитана на 70 классов и спроектирована с учетом всех ступеней общего среднего образования: в начальном звене здесь будет пять параллелей, в среднем и старшем – по четыре. Чтобы разделить возрастные потоки, предусмотрели два парадных выхода. Для обеспечения безопас­ности внутри здания установили 152 камеры видеонаблюдения.

Оснащение школы соответствует современным требованиям: это инновационные классы, со­временные лаборатории, цифровые технологии и безопасная среда. Во всех классах установлены интерактивные доски, новейшая эргономичная мебель, соответствующая возрастным особенностям.

Кабинеты сгруппированы по блокам – естественно-математические и гуманитарные науки. Учебное пространство продумано до мелочей. Например, у детей будут отдельные шкафчики, которые открываются с помощью электронной карты. В коридорах обустроены игровые и уголки отдыха, чтобы на переменах дети могли почитать книгу, отдохнуть, поиграть в национальные игры.

В школе два спортивных, актовый и хореографический залы, столовая на 320 мест, библиотека с коворкингом и читальным залом, STEM-лаборатория и мастерские для уроков труда. Они оснащены всем необходимым для обучения поварскому делу, шитью, токарным навыкам, печати на 3D-принтере. А на территории оборудован целый спортивный городок: хоккейный корт, беговая дорожка, футбольное поле, баскетбольная площадка, игровые зоны.

Особое внимание при проектировании уделили детям с особыми образовательными потребностями. Пространство школы адаптировано для них буквально с порога: здесь установили подъемники, тактильные полосы, предусмотрели широкие дверные проемы, оборудовали отдельные санузлы. К слову, в одной из новостроек по соседству квартиры как раз получили семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Сейчас в Павлодаре завершают возведение второй школы по проекту «Келешек мектептері» – рядом с микрорайоном «Сарыарка», прямо за школой имени Камала Макпалеева. На ее возведение выделено 4,2 млрд тенге, рассчитана она на 600 мест, и здесь также планируют принять воспитанников в предстоя­щем учебном году.