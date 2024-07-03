В период саммита ШОС в Астане изменятся 30 маршрутов автобусов

Изменения связаны с ограничением движения транспорта по проспекту Мангилик Ел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным CTS, 3-4 июля в Астане временно меняются схемы нескольких маршрутов.

Движение временно меняют маршруты №№ 10, 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 70, 84, 121, 201.

Изменения связаны с ограничением движения транспорта по проспекту Мангилик Ел.

Напомним, что ранее сообщалось, что график работы общественого транспорта - с 06:00 до 23:30 часов. Планируются мероприятия по ограничению движения пассажирского транспорта в районе «Дворца независимости» - квадрата улиц пр.Тауельсиздик – ул. Ж. Нажимеденова – ул. А.Байтурсынова – ул. К. Аманжолова. Об остальных ограничениях читайте в этом материале.