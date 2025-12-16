Церемонию открытия посетили министр по чрезвычайным ситуа­циям Чингис Аринов и аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, подчеркнувшие, что создание современной пожарной инфраструктуры напрямую связано с безопасностью жителей и устойчивым развитием городских микрорайонов.

Микрорайон Береке считается одним из самых динамично развивающихся в областном центре: здесь активно строятся жилые дома и социальные объекты, а численность населения уже превысила три тысячи человек. Открытие пожарного депо существенно сократит время реагирования на чрезвычайные ситуации. Оно соответствует современным техническим требованиям и стандартам безопасности.

Здесь же построены жилой дом на шесть квартир для сотрудников и учебная башня для отработки тактических навыков. Спасателям вручили ключи от новой пожарной техники. Завод им. С. Кирова оснастил автомобили современными средствами связи, системами видеонаблюдения и специальными дронами.