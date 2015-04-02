В поддержку имиджа миротворца

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Лаура ТУСУПБЕКОВА
Законопроект был одобрен мажилисменами с сопутствующими поправками. Документы, отметил, представляя законопроект, вице-министр обороны Талгат Мухтаров, определяют принципы, цели и задачи миротворческой деятельности Казахстана, а также дают социальные гарантии и льготы для военного и гражданского персонала. Он пояснил, что в отечественном законодательстве отсутствуют единые подходы в вопросах социального обеспечения участников миротворческих миссий.

– Только в 2012 году через Закон "О воинской службе и статусе военнослужащих" удалось внести ряд льгот для миротворцев, выполняющих свою миссию в Ираке. При этом участники событий на таджико-афганской границе вообще остались без льгот. Поэтому, учитывая все эти факторы, мы вносим законопроект "О миротворческой деятельности", – отметил вице-министр обороны.

Законопроектом устанавливаются компетенции Президента Казахстана, Правительства, Министерства обороны и других государственных органов в области миротворческой деятельности. Решение об участии гражданского персонала национального контингента в миротворческой операции принимается Правительством. Основаниями для завершения участия национального контингента в миротворческой операции являются окончание миротворческой операции, окончание срока участия в миротворческой операции, досрочный отзыв и экстренная эвакуация национального контингента, а также иные основания, оговоренные международным договором, ратифицированным Казахстаном.

Депутаты в целом поддержали законопроект. В нынешнем году исполняется 23 года, как Казахстан вступил в ООН, и с той поры страна стала полноправной и неотъемлемой частью мирового сообщества, взяв на себя международные обязательства по обеспечению глобальных мер безопасности. Одним же из важных факторов миролюбивой позиции Казахстана остается высокая готовность и результативность участия в миротворческой деятельности, которую выполняют Вооруженные силы Казахстана.

В своих выступлениях депутаты отмечали, что законопроект позволит повысить имидж Казахстана на мировой политической арене, получить ценный опыт взаимодействия с военным и гражданским персоналом других государств и укрепления партнерских взаимоотношений, подготовить вооруженные силы других государственных органов к выполнению задач по обороне страны, пресечению конфликтов низкой и средней интенсивности, по обеспечению медикаментами, продовольствием населения, беженцев, пострадавших от военных действий, а полученный опыт внедрять в программу боевой подготовки войск.

"Добро" Мажилиса получил и пакет поправок в законодательство по вопросам ограничения участия государства в предпринимательской деятельности во втором чтении. Документом устанавливаются границы для возможного участия государства в бизнесе.

Как сообщила на пленарном заседании депутат Айгуль Соловьева, за время подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами было внесено 125 предложений. По мнению депутатского корпуса, проект закона существенно улучшит ситуацию в сфере. Так, по словам депутата Екатерины Никитинской, нормы, внесенные депутатами, серьезно расширяют возможности использования лизинга в отечественной деловой практике, а ведь обновление основных фондов, пожалуй, сегодня одно из самых "узких" мест отечественного производства, так как более 40% импорта приходится именно на долю оборудования.

В законопроекте по предложению депутатов установлен запрет на создание квазигосударственных структур в сфере малого бизнеса, предусмотрено ограничение для государственных предприятий по созданию дочерних и зависимых организаций. Сняты позиции, позволяющие кредитоваться предприятиям, находящимся в банкротном производстве.

В законопроекте определены основания для создания госкомпаний. В частности, это отсутствие иной возможности обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства или защиты интересов общества, использование и содержание стратегических объектов, находящихся в государственной собственности, осуществление деятельности в сферах, отнесенных к государственной монополии, осуществление деятельности организациями, создаваемыми для анализа эффективности и выработки предложений по совершенствованию государственной политики и др. При этом государству запрещается создание и участие в организациях, относящихся к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Законом "О частном предпринимательстве".

Кроме того, законопроектом вводится норма, предусматривающая обязательную ликвидацию предприятий и юридических лиц со стопроцентным государственным участием, а также отчуждение доли участия государства в случае их неприватизации в течение двух лет с момента принятия такого решения. Также вводится обязательное согласование с антимонопольным органом расширения или изменения действующими госкомпаниями осуществляемых ими видов деятельности.

Также вводятся нормы, предусматривающие возможность бизнесу во внесудебном порядке разрешать земельные споры, открывать производство не только по делу о банкротстве, но и по его реабилитации, а также нормы в защиту интересов миноритарных акционеров.

Во втором чтении одобрили мажилисмены и проект закона «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим странам» и сопутствующий ему пакет поправок в действующее законодательство. Докладывая о нем, член Комитета Палаты по финансам и бюджету Самиголла Уразов отметил, что законопроект разработан в целях приведения норм национального законодательства в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе и соглашениями Всемирной торговой организации.

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