В погоне за «зайцами»

Закон и Порядок
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Проверки по выявлению пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте, периодически проводят сотрудники службы линейного контроля совместно с полицейскими. Только за один день на одном из городских маршрутов выявлено несколько нарушителей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в ТОО «Smart Qala», в момент начала рейда возможность оплатить проезд блокируется, чтобы исключить попытки сделать это постфактум.

– Даже если пассажир не оплатил одну остановку, это уже считается нарушением. Согласно пункту 2 статьи 622 Кодекса об административных правонарушениях, штраф за безбилетный проезд составляет два месячных расчетных показателя, или 7 384 тенге. При этом, если оплатить его в течение месяца, сумма сокращается до одного МРП, – отмечает финансовый директор компании Ляззат Досмагамбетова.

Активные проверки начались месяц назад. С тех пор были оштрафованы 12 человек. В первое время пассажиры спорили, отказывались признавать вину, приходилось вызывать полицию.

– Такие меры дисциплинируют. А своевременная оплата помогает улучшить качество транспортных услуг и решать проблему нехватки автобусов, – пояснила Ляззат Досмагамбетова.

Сегодня проезд в общественном транспорте в черте города составляет 80 тенге. Можно оплачивать специальными картами, через QR-код телефона или наличными. В последнем случае цена составляет 120 тенге. Пенсионерам, студентам, многодетным матерям и инвалидам III группы предоставляется скидка 50%. А для школьников, инвалидов I и II групп, матерей-героинь (награжденных подвесками «Алтын алқа»), а также ветеранов тыла и воинов-«афганцев» проезд бесплатный.

Как отмечают в компании перевозчика, только штрафные санкции могут дисциплинировать пассажиров. Многие взрослые здоровые люди не только не платят за проезд, но и без стеснения пользуются школьными транспортными картами, картами своих родных, имеющих инвалидность, или пенсионеров.

А что думают сами горожане?

– Действительно, очень много людей ухитряются ездить бесплатно, даже не стараются делать вид, что приложили карту и оплатили. Просто заходят в салон автобуса, садятся и едут. Думаю, правильно, что пассажиров запускают только через переднюю дверь. В этом случае водитель следит, чтобы все оплатили проезд и только потом продолжает свой путь, – считает горожанин Куангали Елубаев. – Нарушителей довольно редко штрафуют. Чтобы был контроль, в общественном транспорте нужно проводить проверки. К сожалению, другие меры, кроме как «битье по кошельку», пока в нашем обществе неэффективны.

По данным областного акимата, только в прошлом году жители и гости региона воспользовались услугами общественного транспорта 37 млн раз. Из них более 16 млн применили льготные проездные карты. Ежедневно 240 автобусов городских маршрутов перевозят около 100 тыс. пассажиров.

#проверка #автобус #проезд #оплата

