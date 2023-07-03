В покушении на дачу взятки изобличена супруга осужденного экс-министра Мухамедиулы – Антикор

Адвоката экс-министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы подозревают в подстрекательстве к даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, сообщает Kazpravda.kz .

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«В рамках оперативного сопровождения расследуемых Антикоррупционной службой уголовных дел установлено особо тяжкое коррупционное преступление, направленное на вмешательство в деятельность по отправлению правосудия.

Так, по результатам комплекса негласных мероприятий в покушении на дачу взятки изобличена супруга осужденного экс-министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы. Также по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки задержан адвокат, осуществлявший защиту их интересов.

Под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи А. Мухамедиулы адвокат получил 460 тысяч долларов США от супруги подзащитного в качестве взятки якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов», – заявили в Антикоре.

Часть взятки в 255 тысяч долларов установили и изъяли в ходе следственных действий. Остальную сумму подозреваемый успел потратить.

Представителя экс-министра задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Супругу Мухамедиулы признали подозреваемой в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

Напомним, 20 июня 2023 года приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Арыстанбек Мухамедиулы был осужден к 8 годам лишения свободы за хищения из бюджета в бытность директором Национального музея РК.

Кроме того, в отношении Мухамедиулы завершено следствие по дополнительному эпизоду касательно рейдерского захвата отеля «Дипломат».