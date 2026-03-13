В помощь новорожденным

Хорошая новость
7
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Центре матери и ребенка Восточно-Казахстанской облас­ти внедрили терапию монооксидом азота для экстренной помощи новорожденным. Как сообщили в детском медцентре, высокотехнологичный аппарат был специаль­но приобретен для отделения реанимации и интенсивной терапии. Метод предназначен для малюток с тяжелой дыхательной недостаточностью и легочной гипертензией.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ингаляционный монооксид азота воздействует непосредственно на сосуды легких, расширяя их и значительно улучшая насыщение крови кислородом. Такая терапия – это реальный шанс спасти жизнь, когда на счету каждая минута. По словам врачей, несмотря на то что технология является новой и объективно оценить ее можно только спустя время, помогающий дыханию аппарат уже позволил спасти несколько новых жизней.

