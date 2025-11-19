Правительство Казахстана переходит к новой модели оценки развития страны, смещая фокус с объема ВВП на качество экономического роста
О смене подходов и приоритетов на заседании Правительства рассказал заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
По его словам, теперь при планировании и оценке развития будет учитываться вклад фундаментальных факторов: человеческого капитала, основного капитала, природных ресурсов, технологий и производительности труда. Для этого внедряется методика так называемой «декомпозиции» роста, которая позволяет понять, за счет чего именно растет экономика.
Ключевым индикатором станет «совокупная производительность». Этот показатель измеряет, насколько эффективно в стране используются труд и капитал, и отражает уровень технологического прогресса. Статистика показывает, что за период с 2001 по 2024 годы именно эффективность производства была главным драйвером экономики.
«Приоритетом станет наращивание долгосрочной производственной способности через рост производительности труда, эффективной занятости и технологического уровня капитала. В свою очередь это приведет к постепенному устранению разрыва между ростом ВВП и ростом заработной платы», — подчеркнул Серик Жумангарин.