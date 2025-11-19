В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев

Экономика
95

Правительство Казахстана переходит к новой модели оценки развития страны, смещая фокус с объема ВВП на качество экономического роста

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О смене подходов и приоритетов на заседании Правительства рассказал заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По его словам, теперь при планировании и оценке развития будет учитываться вклад фундаментальных факторов: человеческого капитала, основного капитала, природных ресурсов, технологий и производительности труда. Для этого внедряется методика так называемой «декомпозиции» роста, которая позволяет понять, за счет чего именно растет экономика.

Ключевым индикатором станет «совокупная производительность». Этот показатель измеряет, насколько эффективно в стране используются труд и капитал, и отражает уровень технологического прогресса. Статистика показывает, что за период с 2001 по 2024 годы именно эффективность производства была главным драйвером экономики.

«Приоритетом станет наращивание долгосрочной производственной способности через рост производительности труда, эффективной занятости и технологического уровня капитала. В свою очередь это приведет к постепенному устранению разрыва между ростом ВВП и ростом заработной платы», — подчеркнул Серик Жумангарин.

#экономика #зарплаты

Популярное

Все
Победный выезд «Барыса»
Наука для возрождения зеленого фонда Алматы
Танец – это душа народа
Как восполнить дефицит врачей
В судьи – в режиме онлайн
Более 120 тысяч жителей не имеют медстраховки
Так держать, молодежь!
Уважайте пешеходов!
Мировые хиты – на народных инструментах
Многодетная семья получила квартиру
За чей счет сделка, господа риелторы?
Когда очистить означает сберечь
Малыми шагами к большой цели
Трилистник кофейных предпочтений
Модернизируют энергокомплекс
Защитить детей в цифровом пространстве
Маршрут «Сарыбел» привлечет туристов
Умное финансирование детсадов?
Лед под южным солнцем
Машиностроение: новый реестр…старых проблем
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Молодежь созидает будущее
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Сегодня – День бурильщика
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Когда традиции и инновации работают на общее благо
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Правительство, Нацбанк и АРРФР разработали Программу совмес…
Триллион тенге получит «Байтерек» для финансирования 20 про…
Сегодня – День бурильщика
17 прорывных проектов Казахстана: 14 из них планирует финан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]