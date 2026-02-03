В Президентском центре обсудили проект новой Конституции страны

Конституционная реформа
Айман Аманжолова
корреспондент

Цель мероприятия – экспертный анализ основных положений проекта нового Основного закона страны в контексте актуальных проблем общественно-политического и экономического развития страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Президентский центр РК

Организаторами встречи выступили Президентский центр РК и Институт истории государства.

Проект Конституции Республики Казахстан вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом активного обсуждения. Изменения в Основном законе затронули все разделы и 77 статей, что составляет более 80% текста Конституции. Проект отражает основы глубокой конституционной модернизации, в ходе которой кардинально меняются содержание и концептуальные подходы к Основному закону.

Проект Конституции формирует новую архитектуру власти, создает условия для дальнейшей демократизации общества. Отличительной чертой новой модели государства в том, что она направлена на усиление роли Парламента, судебной системы и гражданского общества, на более сбалансированное распределение полномочий между ветвями власти.

«В ходе заседания V заседание Национального курултая Глава государства озвучил комплекс посланий, отражающих новый этап институционального развития и направленных на укрепление государственных институтов в условиях глобальной нестабильности и общей неопределённости, усиление участия общества и повышение эффективности государственного управления. Отличительной особенностью новой модели государства, заложенной в проекте новой Конституции является усиление роли парламента, судебной системы и гражданского общества, а также закрепление человека и его прав в качестве высшей ценности государства. Это является важной рубежной вехой в процессе модернизации казахстанского общества, выступающей логическим продолжением заявленного Президентом К.К.Токаевым стратегического курса по формированию Справедливого Казахстана», – отметил в своем приветственном слова директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

По словам депутата Мажилиса Парламента Ерлана Саирова, Казахстан вступил в качественно новый этап своего политического развития. При оценке консенсусных реформ, реализуемых в стране, необходимо учитывать масштабные геополитические изменения, произошедшие в мире за последние десять лет.

«В условиях сложной международной обстановки сохранение унитарной формы государственного устройства и президентской формы правления имеет для Казахстана стратегическое значение. Централизованная и эффективная система управления обеспечивает стабильность и территориальную целостность страны», — считает он.

В свою очередь, парламентарий Ажар Сагандыкова выразила мнение, что в проекте новой редакции Основного закона сделан принципиальный поворот - от государства как центра системы к человеку как ее смыслу, что нашло своё отражение в самой структуре документа, в преамбуле, в переработке разделов, в усилении гарантий прав и свобод. Сегодня в проекте Конституции усиливаются именно эти гарантии.

Процессуальные права с первого взаимодействия человека с государством, защита частной жизни и персональных данных, включая цифровую среду, закрепление роли адвокатуры и понятные правозащитные механизмы.

«Активное участие граждан в процессе общественного обсуждения проекта новой Конституции, сегодня можно рассматривать как один из ключевых показателей политической модернизации в стране. В этой связи рост гражданского участия способствует укреплению общественной легитимности конституционной реформы, а также оказывает влияние на повышение политико-правового сознания граждан. Предложения различных сообществ и профессиональных групп позволяют повысить качество проекта Конституции и адаптировать его к реальным общественным потребностям. В результате данный процесс наглядно демонстрирует практическую реализацию концепции «Слышащего государства», – сказал директор Института истории государства Нурбек Пусырманов.

В ходе экспертной встречи также прозвучали выступления руководителя отдела конституционного права и государственного управленияИнститута законодательства и правовой информации РК Сабигуль Бекишевой, директора Секретариата по целям устойчивого развития Института экономических исследований Бакытгуль Хамбар, руководителя департамента научно-теоретического анализа и методологического обеспечения Института Евразийской интеграции Армана Ешмуратова, члена Общественного совета города Астаны, доктора юридических наук, профессора Есбергена Алауханова.

В мероприятии приняли участие порядка 70 человек, из числа представителей научного сообщества, институтов развития и гражданского общества, ведущих казахстанских экспертов, депутатов Парламента РК, участников V Национального курултая.

