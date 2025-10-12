В Приаралье подвели итоги road-эстафеты "Таза Қазақстан"

Таза Казахстан
11
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

За неделю экологической дорожной эстафеты длиною в 1200 км по маршруту Алматы-Кызылорда активисты провели очистные работы вдоль автодороги республиканского значения по территории 4 областей, 1 города и 15 районов, отправив на переработку более 10 тыс. тонн мусора, передает Kazpravda.kz

Фото Багдата Есжанова

В акции приняли участие глава молодежного крыла «Жастар Рухы» при партии AMANAT Акерке Искандерова, члены фракции партии AMANAT в Мажилисе Парламента РК Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Амантай Жаркынбек, депутаты областных и районных маслихатов, эко-блогеры и волонтеры.

В рамках акции «Нет вандализму!» участники провели уборку вокруг средневекового городища Сыганак в Жанакорганском районе. В Шиелийском районе избранники народа специальный прием граждан района, а Акерке Искандирова встретилась с молодежью района.

В Кызылорде участников road-эстафеты встретили аким города Нуржан Ахатов, исполнительный секретарь областного филиала партии AMANAT Ляйла Турешова, глава Экологического совета при областном филиале партии Жорабек Нурымбетов.

- За неделю мы очистили от бытового мусора трассу, пролегающую через Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую области, город Шымкент и Кызылординскую область. Всего в эко-эстафете приняли участие около трех тысяч молодых людей, - поделилась Акерке Искандерова.

- Проект показал, что каждый казахстанец может внести свой вклад в защиту природы и исторического наследия, а если действовать сообща, мы сможем предотвратить экологическую катастрофу и сохранить страну зеленой и безопасной для будущих поколений, - сказала Ляйла Турешова.

- Главная цель – сформировать в обществе новую экологическую культуру и призвать людей бережно относиться к природе, - подчеркнул Мурат Абенов. - В ходе акции Кызылординский регион признан самым чистым, так как вдоль трассы мы не нашли мусора. Чистоту в городе всегда отмечают иностранцы и путешественники, которые проезжают через Кызылорду. Все это результат единства кызылординцев, их искреннего отношения друг к другу.

- Если мы продолжим работу в этом направлении, то будущий Казахстан превратится в цветущую, зелёную страну. Охрана окружающей среды и бережное отношение к ней – это не просто наш долг, это должно стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, - отметил Мархабат Жайымбетов.

#Кызылординская область #экология #Таза Қазақстан

