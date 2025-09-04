За истекшие два года был реализован целый комплекс мер по достижению высокого уровня защиты детского населения. Среди самых знаковых этапов – подписание 15 апреля 2024 года Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Был введен в действие Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безо­пасности детей».

О безопасности детей говорил Глава государства и в своем недавнем выступлении на респуб­ликанской августовской конференции учителей, акцентировав внимание на том, что «ни в коем случае нельзя допускать проявлений буллинга, жестокости и агрессии». В стране ведется сис­темная работа по профилактике суицидов среди детей, во всех школах страны размещен QR-код службы психологической поддерж­ки 111. С начала учебного года в учреждениях среднего и среднего специального образования будет внедрена антибуллинговая программа «ДосболLIKE» как превентивная мера. Государство, подчеркнул Президент, продолжит совершенствовать систему защиты прав и интересов подрас­тающего поколения.

Максимально сосредоточено на обеспечении детской безопаснос­ти Министерство внутренних дел. Глава МВД Ержан Саденов в преддверии нового учебного года поручил усилить охрану и профилактику правонарушений вокруг школ. До 10 сентября по всей стране будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на безопасность школьников. Оно включает в себя усиленное патрулирование вблизи школ в утренние и вечерние часы, закрепление за образовательными учреждения­ми участковых инспекторов и сот­рудников ювенальной полиции, проведение занятий с учащимися по правилам безопасного поведения, проверку инфраструктуры безопасности школ и технического состояния школьных автобусов.

Ведомством регулярно проводятся кампании «Подросток» (профилактика правонарушений и других опасных ситуаций), «Дети в ночном городе», «Внимание – дети!» (ОПМ направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и закрепление навыков безопасного поведения на улицах и дорогах). За школами по всей республике закреплено около 7,5 тыс. полицейских.

Еще один важный шаг: с 1 сен­тября во всех организациях образования страны вводятся уроки личной безопасности, внедряемые в рамках реализации Комплекс­ного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы. Задача – сформировать у детей прак­тические навыки правильных действий в различных жизненных ситуациях, развить ответственное отношение к безопасности.

Занятия будут вестись даже в детских садах, тематические блоки будут составлены в соответствии с возрастными группами. Так, дошколят познакомят с номерами экстренных служб, ученикам младших классов расскажут, как защититься от нападения бродячих животных, а студентам колледжей – о рисках онлайн-игр и финансовой деятельности. По задумке инициаторов, уроки будут занимать 10 минут в рамках классного часа, к основным темам будут возвращаться трижды в течение учебного года – для закрепления.

– Практика показала: такие занятия помогают снизить тревожность у детей, формируют навыки безопасного поведения и учат их правильно реагировать на сложные ситуации как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве, – прокомментировала нововведение председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Пристальное внимание уделяется и сетевой безопасности детей и подростков. Опасными могут быть даже игровые онлайн-платформы, какой и оказалась, например, популярная игра Roblox. Как выяснилось, платформа, регистрация на которой проста, стала со временем привлекательна не только для школьников, но и для злоумышленников. Начиная общаться с ребенком в общих группах, они постепенно переводили беседы в закрытые чаты. Как результат – в Северной Каролине мужчину обвиняют в попытке уговорить 10-летнюю девочку обменять игровую валюту на ее откровенные фото.

В США подобных исков – в отношении взрослых, установивших контакт с детьми и склонявших их к откровенной переписке, – десятки. Власти Турции, Катара и Кувейта уже ограничили доступ к игре, а в Индонезии рассматривают возможность полного ее зап­рета. Дабы предостеречь, к казахстанским родителям обратился Комитет по охране прав детей, напомнив о мерах безопасности и призвав усилить контроль за действиями несовершеннолетних в Сети.