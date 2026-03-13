В приоритете – образование и инновации

Лаура Карабасова, ректор Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова

Наука и человеческий капитал в долгосрочной национальной перспективе

Проект новой Конституции отражает стремление укрепить институциональные основы государства в условиях усиливающейся глобальной конкуренции и стремительных изменений. Нам необходима прочная правовая база, способная обеспечить стабильность и конкурентоспособность страны. Вместе с тем Конституция – это не только инструмент правового регулирования, но и стратегическая рамка развития. Именно в ней закрепляются ключевые приоритеты и формируется представление о том, какой мы видим страну в будущем.

Например, в преамбуле закреплены ключевые принципы Справедливого Казахстана и верховенства Закона и Порядка как гарантии защиты прав и свобод граждан, что в содержательном плане отражает реализацию принципа «не человек для государства, а государство для человека». В новом проекте Конституции данный принцип получает четкое нормативное содержание и определяет гуманистическую направленность государственной политики, что проявляется, в частности, в усилении гарантий права на жизнь и свободу, защите здоровья человека, обеспечении неприкосновенности жилища как важной социальной нормы и так далее.

Одновременно в тексте отражены ценности единства и согласия, созидательного и ответственного патриотизма, уважения к семейным традициям и бережного отношения к природе. В совокупности эти положения формируют ценностно-ориентированную модель государственности, в центре которой находится человек, его достоинство и права.

Тем самым проект новой Конституции поднимает на высший нормативный уровень ценностные ориентиры, последовательно продвигаемые в рамках инициатив «Біртұтас тәрбие», «Адал азамат», «Таза Қазақстан», а также волонтерские движения. Эти идеи получают институциональное продолжение и становятся частью конституционной архитектуры, направленной на обновление общественного сознания и глубокую трансформацию государства.

Будучи членом Конституцион­ной комиссии и представителем научного сообщества, я принимала непосредственное участие в экспертных обсуждениях положений проекта новой Конституции. В фокусе нашей работы находились прежде всего предложения граждан, академических сообществ и независимых экспертов. Благодаря тому, что процесс подготовки был выстроен как открытый и инклюзивный диалог, предполагающий широкое общественное участие, реформа обрела подлинно общенациональный масштаб. Как только текст проекта новой Конституции был обнародован, поступило около 10 тыс. предложений, что свидетельствует о высокой гражданской активности и значительном общественном интересе. Мы видим, что ключевым результатом этой работы стало нормативное закрепление выработанных предложений непосредственно в тексте проекта Основного закона.

Как ректор крупнейшего регио­нального вуза, я рассматриваю предлагаемые конституционные изменения прежде всего через призму долгосрочного развития человеческого капитала. Образование и наука перестают быть исключительно социальной сферой – они становятся базовыми факторами национальной конкурентоспособности. Сегодня конкурентоспособность страны напрямую зависит от того, насколько наши студенты и ученые включены в глобальную повестку, владеют передовыми компетенциями, применяют инновации в научно-исследовательской дея­тельности и участвуют в международных коллаборациях.

Проект новой Конституции впервые выводит образование, нау­ку и инновации на уровень стратегических ценностей государства. Ключевым является положение статьи 3. Наряду с суверенитетом, верховенством закона и правами человека закрепляются знания и прогресс как базовые ценности страны, а развитие человеческого капитала определяется ключевым ресурсом.

Немногие государства поднимают науку и инновации на уровень конституционного приоритета. Международная практика показывает, что конституционное закрепление научно-технологического развития придает ему статус долгосрочного обязательства, снижает фрагментарность политики и усиливает координацию между секторами.

Например, в Южной Корее конституционное закрепление связи науки и технологий с экономическим развитием стало нормативной рамкой для последовательной индустриализации и перехода к экономике знаний. В Китае конституционные положения 1982 года и последующие поправки институционально встроили науку в стратегию модернизации, что сопровождалось масштабным наращиванием научного потенциала и технологических компетенций.

В обоих случаях Конституция подвергалась неоднократным изменениям, отражая последовательные этапы институционального и социально-экономического развития, однако ключевой вектор этих изменений оставался устойчивым – усиление роли нау­ки, технологий, образования и человеческого капитала. Практика показывает, что гибкость конституционного регулирования, ориентированная на развитие, способствовала росту инвестиций в исследования и разработки, формированию национальных инновационных систем и инте­грации научной политики с промышленной стратегией.

В ряде стран с устойчивыми институциональными системами, таких как Германия, Финляндия, Эстония и Турция, свобода науки, исследований и преподавания закреплена на уровне Конституции. Обеспечение академической автономии снижает политическую волатильность в научной политике и создает условия для устойчивых инвестиций в человеческий капитал.

Для Казахстана конституцион­ная фиксация приоритета науки и инноваций создает новые возможности. Во-первых, она формирует правовой каркас для научно обоснованного государст­венного управления. Во-вторых, снижает системные риски, связанные с зависимостью от сырье­вой экономики, поскольку делает развитие человеческого капитала и исследований обязательным элементом государственной стратегии. В-третьих, она повышает международную конкурентоспособность страны, поскольку сигнализирует о готовности государства инвес­тировать в знания, технологии и институциональное качество.

Государство, безусловно, несет повышенную ответственность за реализацию закрепленных в законодательстве принципов и создание институциональных условий для развития. Конституция задает не только юридические нормы, но и ценностные ориентиры, так как устойчивое продвижение страны вперед невозможно без активного учас­тия граждан. Их личные цели, свобода выбора, ценностные ориентиры и граж­данская позиция должны соотноситься с провозглашенными национальными приоритетами: уважением к закону, стремлением к знаниям, ответственностью и созидательным трудом. И для нас, вузов, это означает, что подготовка специалиста сегодня неотделима от формирования личности с активной гражданской позицией, способной брать на себя ответственность за развитие родной страны. Мы готовы к этой работе, потому что видим в проекте Основного закона проч­ную для нее основу.

Только при единстве стратегического курса государства и гражданской зрелости общества рождается синергия развития. Именно она становится залогом роста благосостояния, укрепления социальной устойчивости и обеспечения долгосрочного процветания страны.

