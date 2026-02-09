Депутат Мажилиса, председатель РОО «Организация ветеранов» Бактыгожа Измухамбетов рассказал о ключевых нормах проекта новой Конституции, имеющих важное значение для граждан пожилого возраста, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

«В проекте новой Конституции каждому гражданину гарантируется право на минимальный размер заработной платы и пенсии, а также на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни или инвалидности. Кроме того, государство берет на себя обязательство содействовать развитию различных форм социальной поддержки и благотворительности, что создает дополнительные гарантии безопасности для людей пожилого возраста», – отметил Бактыгожа Измухамбетов на 10-ом заседании Конституционной комиссии.

В проекте новой Конституции в Преамбулу включено положение о сохранении историко-культурного наследия и поддержке национальной культуры как одного из ключевых принципов деятельности государства. Таким образом, при формировании будущего страны признается особая роль старшего поколения – через призму передачи накопленных знаний, опыта и ценностей последующим поколениям.

«Вместо прежних консультативных структур создается «Халық Кеңесі», в состав которого войдут представители всех регионов. Это позволит представителям старшего поколения участвовать в обсуждении важных государственных решений и законов», – подчеркнул депутат.

Еще одной значимой нормой для старшего поколения стало конституционное закрепление обязанности совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях. Эта норма направлена на укрепление преемственности поколений и семейной солидарности.

Проект новой Конституции также усиливает защиту личных средств и жизни граждан. Государство гарантирует сохранность банковских вкладов и сбережений, а также конфиденциальность финансовых операций.

«Отдельной нормой закрепляется защита персональных данных от мошенничества и незаконного использования, в том числе в интернет-пространстве. Это имеет особое значение для пожилых людей, которые не всегда уверенно пользуются цифровыми технологиями и чаще сталкиваются с рисками при получении государственных услуг, медицинской помощи или совершении финансовых операций», –добавил председатель Организации ветеранов.

Кроме того, представители ветеранского сообщества положительно оценили, что на конституционном уровне закреплен принцип формирования высокой экологической культуры и бережного отношения к природе.

В завершение Бактыгожа Измухамбетов сообщил, что ветеранское сообщество страны поддерживает разработанный проект новой Конституции.