В ходе 12 заседания Комиссии по Конституционной реформе заместитель председателя Конституционного Суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов сообщил о дополнительных нормах, включенных в проект нового Основного закона по итогам поступивших предложений, передает Kazpravda.kz
По его словам, одним из ключевых направлений стало усиление гарантий неприкосновенности жилища. Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что в пункте 1 статьи 28 предусмотрено дополнение, не допускающее не только лишение жилища, но и выселение из него, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, осуществление его осмотра и обыска допускаются в случаях и в порядке, установленных законом.
По итогам анализа дополнительно предусмотрены нормы, регламентирующие сроки вступления новой Конституции в силу и прекращения действия Конституции 1995 года. Отдельные положения будут регулировать вопросы перехода к однопалатному Курултаю и проведения его выборов. Спикер уточнил, что еще один блок касается назначения должностных лиц и формирования новых государственных органов.
«Хотел бы отметить, что ранее принятые нормативные постановления Конституционного Совета и Конституционного Суда сохраняют юридическую силу в части, не противоречащей Основному Закону», –заявил Бакыт Нурмуханов.
В завершение он сообщил о доработке текстов проекта. По словам спикера, тексты проекта Конституции на государственном и русском языках максимально усовершенствованы.
«В них обеспечено терминологическое и семантическое единообразие. Формулировки правовых норм доступны и их содержание понятны для широкой аудитории. В этом направлении особо хотел бы отметить большую работу рабочих групп из числа юристов и специалистов лингвистов. Доработанный проект новой Конституции всесторонне рассмотрен и поддержан на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп. Он получил положительные отзывы и на встречах членов Комиссии с гражданами и представителями юридической общественности», – подытожил Бакыт Нурмуханов.