В ходе 12 заседания Комиссии по Конституционной реформе заместитель председателя Конституционного Суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов сообщил о дополнительных нормах, включенных в проект нового Основного закона по итогам поступивших предложений, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

По его словам, одним из ключевых направлений стало усиление гарантий неприкосновенности жилища. Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что в пункте 1 статьи 28 предусмотрено дополнение, не допускающее не только лишение жилища, но и выселение из него, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, осуществление его осмотра и обыска допускаются в случаях и в порядке, установленных законом.

По итогам анализа дополнительно предусмотрены нормы, регламентирующие сроки вступления новой Конституции в силу и прекращения действия Конституции 1995 года. Отдельные положения будут регулировать вопросы перехода к однопалатному Курултаю и проведения его выборов. Спикер уточнил, что еще один блок касается назначения должностных лиц и формирования новых государственных органов.

«Хотел бы отметить, что ранее принятые нормативные постановления Конституционного Совета и Конституционного Суда сохраняют юридическую силу в части, не противоречащей Основному Закону», –заявил Бакыт Нурмуханов.

В завершение он сообщил о доработке текстов проекта. По словам спикера, тексты проекта Конституции на государственном и русском языках максимально усовершенствованы.