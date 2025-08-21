По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, ключевой задачей отрасли на текущем этапе развития является расширение ресурсной базы и развития переработки в рамках утвержденного «Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года».

«Уже введены в промышленную эксплуатацию новые месторождения Рожковское, Урихтау Восточный и Анабай. Ведется строительство крупных газоперерабатывающих заводов на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в г. Жанаозен. Завершение строительства ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд м³/год запланирован на 2026 год.

Кроме того, в мае текущего года началось строительство второй нитки Магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», что значительно укрепит нашу газотранспортную систему», – сказал Аккенженов.