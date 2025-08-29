«Келешек мектептері»: в Костанайской области строят шесть современных школ

Образование
129

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках Национального проекта «Келешек мектептері» в Костанайской области ведется строительство 6 школ на 4500 мест.

Уже открыты и действуют 4  школы с государственным языком обучения на 3300 мест в селе Заречное Костанайского района,  в городе Аркалык, а также в новых, активно застраивающихся микрорайонах областного центра «Аэропорт» и «Береке».

В этом году также откроются школы в селе.Кушмурун Аулиекольского района на 300 мест и в Рудном на 900 мест.

Сегодня новая школа № 31 города Костаная, распахнувшая свои двери 15 января 2025 года в рамках национального проекта «Келешек мектептері», провела День открытых дверей. Родители школьников и жители города увидели созданные для детей условия. Школа рассчитана на 1200 учеников.

Она полностью оснащена современным  интерактивным оборудованием и предметными кабинетами, имеет яркий и продуманный дизайн, способствующий всестороннему развитию школьников. В кабинетах по биологии, физике, химии и информатике, в STEM-лаборатории все направлено на развитие исследовательских способностей школьников и повышение качества знаний.  

Главная гордость школы – это 66 высококвалифицированных педагогов. Уютные коворкинг-зоны, места для активного и тихого отдыха, современная библиотека с большим фондом книг на государственном языке и  два спортивных зала помогают всестороннему развитию школьников.

#Образование #школа #Костанайская область

