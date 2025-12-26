В Риддере завершили строительство многопрофильной больницы

Здравоохранение
204

Новый медицинский комплекс включает стационар на 200 коек и поликлинику на 500 посещений в смену

Фото: акимат ВКО

По поручению Главы государства, в городе Риддере Восточно-Казахстанской области завершилось возведение современного многопрофильного больничного комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Сегодня его посетили аким ВКО Нурымбет Сактаганов и министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Новый медицинский комплекс включает стационар на 200 коек и поликлинику на 500 посещений в смену. Общая стоимость проекта составила 34,8 млрд тенге. Подрядной организацией выступило ТОО «Элхон». Проект принят в эксплуатацию.

 «Ранее основные корпуса больницы, включая педиатрическое отделение, были построены более 80 лет назад. Теперь обновлённый комплекс станет современным многопрофильным медицинским учреждением. Здесь будут обслуживаться не только жители Риддера, но и население близлежащих населённых пунктов», - отметил аким области. 

Строительство больничного комплекса стало возможным за счёт средств в рамках закона РК «О возврате государству незаконно приобретённых активов».

Трёхэтажное здание, общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, полностью оснащено необходимым медицинским оборудованием.

В структуре комплекса предусмотрено оказание специализированнойврачебной помощи в условиях круглосуточного стационара, дневного пребывания, паллиативной помощи, а также консультативно-диагностической и первичной медико-санитарной помощи.

В настоящее время завершаются процедуры оформления сообветствующей документациии, после чего больничный комплекс начнёт приём пациентов.

#ВКО #больница

