В рамках надзора за исполнительным производством в отношении должников, имеющих задолженность свыше 20 млн тенге, прокуратурой Сарыагашского района Туркестанской области зарегистрированы и направлены в суд 4 уголовных дела по статье 139 УК РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратура РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе судебного разбирательства прокурорами в полной мере доказано, что подсудимые не платили алименты, не исполняли родительские обязанности.

Они долгое время намеренно не исполняли решение суда, скрывая свои доходы, что привело к образованию серьезной задолженности перед собственными детьми.

По приговору Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Туркестанской области всем назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с пробационным контролем на весь срок.

Также прокуратурой района в отношении 30 неплательщиков алиментов возбуждено административное дело по ч.1 ст.669 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», в результате судом все взяты под административный арест.

Подобные меры — это не просто сухая статистика. Это отражение принципа «Закон и Порядок», где нет места безответственности, особенно — по отношению к детям.

Прокуратура продолжит стоять на страже прав несовершеннолетних, потому что равнодушие взрослых не должно калечить детские судьбы.