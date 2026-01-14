Торжественная церемония открытия прошла с участием представителей исполнительной власти, педагогов и жителей села. Заместитель акима области Жетысу Диас Есдаулетов отметил, что по поручению Президента страны в регионе проводится сис­темная работа по сокращению разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами. Обновляется инфраструктура учебных заведений и укрепляется их материально-техническая база. От имени жителей села с благодарственной речью выступил ветеран Мурат Рахымов.

Символический ключ от школы руководитель подрядной организации ТОО «СП «NEFT» Нурлан Кадырбаев передал директору школы Жамбы Биржановой.

Как сообщили в отделе образования Аксуского района, трехэтажная школа включает 11 учебных кабинетов, две мастерские, столовую и мини-центр для дошкольников, который работает до самого вечера. Школа в Кольтабане оснащена всем необходимым для полноценного и качественного обучения: предметными кабинетами, ІТ-классами, лабораториями, библиотекой, спортивным и актовым залами. А скоро здесь появится кабинет химии современной модификации.